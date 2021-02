Riot Games es unas de las empresas de videojuegos que no descansa. No solo nos trae contenido periódico en League of Legends sino que también trabajan en sus nuevos juegos como VALORANT.

En las siguientes semanas, comenzará el siguiente acto del shooter en donde se presentará a un nuevo agente. Por lo pronto, no se conoce su nombre pero se cree que es oriundo de Ghana, según las filtraciones.

Ante la espera, hay que jugar un poco con Riot Games y las imágenes que comparte en redes sociales. En esta ocasión, la empresa ha publicado una imagen del escritorio del agente.

Se le ve la mano encima de una libreta en donde ha estado realizando algunas anotaciones. En primer lugar, se ve que está en contra de Phoenix ya que escribe que su show ha acabado.

El nombre de Yoru y Omen están tachados y se pregunta si Reyna es villana o aliada. Algunos rumores indican que este es el agente 8, el cual se alejó del proyecto VALORANT. Recordemos que hay un personaje que estaba en los archivos de la beta pero que nunca se añadió al juego final.

Quizás lo que más nos acerca a su apariencia es una pequeña caricatura en la parte e abajo en donde se ve a un personaje lanzando un agujero negro y Viper intentando escapar. ¿Será esta una de sus habilidades?

Hay mucho en qué pensar... pic.twitter.com/hmgsd1TgOH — VALORANT (@VALORANTLATAM) February 25, 2021

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.

VALORANT anuncia VCT Game Changers, el programa para darle espacio a la mujer en los eSports

Durante los primeros días de lanzamiento de VALORANT, se reportaron muchos casos de ataque verbal a mujeres. El caso de @AliceNeverMinds se volvió viral en redes sociales por los constantes insultos que estos usuarios en una partida.

Ante esta situación, inclusive los clubes de eSports se han sumado a los esfuerzos para evitar que las mujeres sean consideradas inferiores. Cloud9, por su lado, anunció su equipo profesional de VALORANT en donde sumaron a dos mujeres.

A su vez, Riot Games ha anunciado VCT Game Changers. Un programa para incentivar la participación femenina en el esport de su shooter.

“Game Changers es un nuevo programa que impulsará la creación de nuevas oportunidades y la visibilidad de las mujeres y otros géneros discriminados en los esports de VALORANT. La comunidad de VALORANT es diversa y global, por lo que nuestro esport debería reflejar esta realidad. A través de Game Changers, queremos crear un VALORANT Champions Tour más inclusivo y representativo de nuestra comunidad”, detalla la empresa.

Se organizarán torneos mensuales que impulsen la participación de mujeres y básicamente que los participantes representen de forma real la diversidad de la comunidad de VALORANT.