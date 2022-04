El shooter de Riot Games, VALORANT, lleva a cabo en Islandia su primer torneo internacional de la temporada 2022. América Latina contó con tres representantes: KRÜ Esports, Ninjas in Pyjamas y LOUD, el primero de Argentina y los otros dos de Brasil.

Lamentablemente, el club de Sergio Agüero fue uno de los primeros eliminados tras no sumar victorias en la fase de grupos y Ninjas in Pyjamas no logró superar a ZETA DIVISION en la última fecha de esta misma instancia del torneo.

Todo quedaba en manos de LOUD. Este equipo ha sido la gran sorpresa de las eliminatorias. Recordemos que pasó directamente a los playoffs luego de haber clasificado por el torneo brasilero.

Le ganó a Team Liquid por dos a uno, mandó a G2 Esports al lower bracket tras una humillante serie que ganó por dos a cero y el día de hoy, 22 de abril, se enfrentó a OpTic Gaming en la final del upper bracket.

La serie comenzó con una aplastante victoria de OpTic Gaming por 13 a 2. No obstante, LOUD respondería con dos victorias consecutivas que le daban el pase a la Gran Final de Masters 2022.

Semifinal de Masters 2022

OpTic Gaming vs. ZETA DIVISION - 12:00 p.m.

El 23 de abril, a las 12 del día, se enfrentarán OpTic Gaming y ZETA DIVISION en la final del lower bracket para definir al segundo finalista. Será también una serie de tres partidos que podrás seguir a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de VALORANT Latam.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.