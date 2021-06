VALORANT llegó para quedarse. Riot Games realizó un evento especial por los 10 años de League of Legends, allí presentaron nuevos proyectos que llegarían en los siguientes meses. Además del shooter, vimos que también preparaban el lanzamiento de un título de cartas (Legends of Runeterra) y una versión móvil del MOBA (Wild Rift).

Hace un año atrás, el shooter lanzaba su beta con creadores de contenido, pro players y algunos integrantes de la comunidad que lograban acceder a una ‘key’. Actualmente, se ha consolidado como uno de los eSports más vistos de 2021.

En YouTube han compartido varios momentos importantes de la comunidad española. se ven a creadores de contenido como ‘Black’, ‘Hitbox’, entre otros. Phoenix y Raze van narrando los diferentes sucesos del lanzamiento del juego.

Pero esto no ha sido todo. Riot Games todavía tiene muchos planes para el futuro de su shooter. Recientemente, anunciaron que trabajan en VALORANT Mobile pero no han confirmado la fecha oficial de lanzamiento.

Posiblemente, se habilite en las diferentes regiones de forma escalonada. similar a la estrategia que se utilizó con League of Legends Wild Rift (América Latina fue de las últimas regiones en poder descargar el MOBA).

Ven a celebrar el Un año de VALORANT con nosotros. ¡El evento del aniversario de VALORANT comienza AHORA! Clic para mas detalles: https://t.co/j5IkjozNqA pic.twitter.com/P2wVaJbig0 — VALORANT (@VALORANTLATAM) June 2, 2021

League of Legends define fecha y lugar de Worlds 2021, el Mundial

No cabe duda que el Mundial de League of Legends es uno de los eSports más importantes del año junto a The International de Dota 2. Millones de espectadores de todo el mundo se conectan a Twitch y otras plataformas para ver a su equipo competir contra los mejores del mundo.

Worlds 2020 se realizó a finales del año pasado pese a que la pandemia complicaba los viajes internacionales y que se cancelaban muchos eventos públicos. Riot Games anunció que contó con la colaboración del gobierno local de Shangai para proteger a los pro-players y organizadores de los contagios de la COVID-19.

Pues en 2021, el evento volver a China, pero en esta ocasión se reunirán los mejores clubes de League of Legends del mundo en Shenzhen, China. Se ha programado la Gran Final del evento para el 6 de noviembre en el estadio Universiade Sports Centre.

Hay hasta 60 mil butacas pero la asistencia de los espectadores dependerá de cómo haya avanzado el control del coronavirus en el país asiático.

“Estamos muy emocionados de ampliar los límites del entretenimiento y el deporte este año con Worlds 2021 y definir los próximos 10 años de LoL Esports. Shenzhen es la ciudad más competitiva e innovadora de China con miles de empresas emergentes de alta tecnología y actividades empresariales, por lo que sentimos que era el escenario perfecto para albergar nuestras Finales”, detalló John Needham, Director Global de eSports de Riot Games.

