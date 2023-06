VALORANT desde sus inicios fue muy bien aceptado por la comunidad gamer debido a que el mercado de shoters tácticos no estaba bien atendido. Counter-Strike, en ese momento, todavía no había anunciado su segunda entrega y no había atendido a los pedidos de los gamers.

No obstante, mantener el público es una difícil tarea para Riot Games. Por este motivo ha puesto una ficha en un modo de juego que quizás atraiga nuevos públicos: Team Deathmatch. Aquellos que han disfrutado de las sesiones en los pasados Call of Duty encontrarán este modo bastante familiar.

A diferencia del modo de juego tradicional de 5 vs. 5 en donde gana aquel equipo que suma 13 puntos, en Team Deatmatch se deberá hacer eliminaciones hasta conseguir 100 puntos. Mientras más pase el tiempo de la partida, aparecerán mejores armas.

Otro de los cambios relevantes del modo de juego es que no tendrás que comprar las habilidades, ya que se recargarán con el tiempo. Una de las claves para ganar es hacer combos con tus compañeros.

Finalmente, encontrarás escenarios inspirados en los mapas clásicos. Piazza, District y Kasbah son los tres mapas nuevos, los cuales cuentan con intricados pasadizos, cajas y obstáculos para esconderse y emboscar a los enemigos.

REGLAS DE DEATHMATCH DEFINITIVO

Temporizadores:

Duración de la partida: 9 min 30 seg, dividido en cuatro fases

Frecuencia de reaparición: 1.5 seg

Simple y sencillo: gana el equipo que consiga 100 asesinatos primero

¿Qué pasa si una partida termina antes de que un equipo llegue a los 100 asesinatos? El equipo que vaya ganando será el vencedor

¿Y si la puntuación está empatada al finalizar? La partida terminará en empate

Podrás elegir tu equipamiento para cada fase al principio de la partida o cuando estés en la Sala de Reaparición. Con cada nueva fase, tu equipamiento y su letalidad mejorarán automáticamente

No hace falta cuidar tu economía, pues no la hay

Alrededor del mapa hay Orbes de armas en ubicaciones fijas con armas disponibles. Asegúrate de que tú y tu equipo sean los primeros en llegar a ellos

Las armas del Orbe de armas pueden ser diferentes en cada partida. Estas armas son específicas de cada fase y mejoran a medida que avanza la partida

Puedes destruir las armas del Orbe de armas con (G) o con la tecla que utilices para soltar las armas. Una vez destruida, volverás a utilizar el arma de tu equipamiento

Las armas obtenidas de los Orbes de armas tendrán municiones limitadas y se destruirán cuando se les acaben

Alrededor del mapa hay Orbes de recuperación y de definitiva ¿Recogiste un Orbe de cualquiera de los dos tipos? Asegúrate de que tus compañeros de equipo se reúnan a tu alrededor, pues ambos Orbes generan zonas en las que tus aliados pueden entrar para recibir el mismo efecto que tú

¿Necesitas curación? Los Orbes de recuperación otorgan una mejora que restaura vida y escudo a lo largo de 6 seg

Los Orbes de recuperación están disponibles en ciertas secciones de cada mapa. Pero recuerda que el equipo enemigo también los querrá

El máximo de escudo que puedes recuperar depende del equipamiento que hayas seleccionado

Tiempo de reaparición: 30 seg

Los Orbes de definitiva aparecen de forma periódica en ciertas secciones de cada mapa

Recoger estos Orbes carga un porcentaje de tu habilidad definitiva, así que sube tu porcentaje al 100% para obtener tu ulti

¿Conseguiste un asesinato? Eso también aumentará el porcentaje de tu definitiva

Las habilidades se recargarán con el tiempo después de usarse

El tiempo de recarga depende de cada habilidad

Al morir, reaparecerás en la seguridad de la Sala de reaparición de tu equipo

Al reaparecer, obtienes una mejora que te protege del daño y las habilidades durante 15 seg. Después de 15 seg, empezarás a recibir daño por permanecer en la sala de reaparición, ¡así que muévete rápido!

