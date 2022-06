El sábado 25 de junio, se llevará a cabo la Velada del Año 2, un evento que enfrentará a youtubers y creadores de contenido de Twitch en combates de boxeo. Todo es organizado por el equipo del español Ibai Llanos y se llevará a cabo en el Pabellón Olímpico de Barcelona.

Las entradas están agotadas; así que se espera una asistencia masiva en los canales de Twitch en donde se comparta el evento. Podrás seguir la Alfombra Roja y los combates a través de las redes del mismo Ibai Llanos.

Iniciará todo con la llegada de los invitados. En 2021, se optó por darle acceso cercano a los fans para que se escuchen sus porras por sus creadores de contenido favoritos. A las 10 de la mañana, hora peruana, y a las 5 en España, comenzará la Velada.

Si te perdiste la previa, te compartimos la transmisión que realizó el streamer español desde Barcelona. Comenzó todo con el cara a cara entre Carola y Spursito. “Yo no estoy nervioso ahora, mañana ya veremos... al final, son meses de trabajo y tirarlos por nervios es una putada”, declaró el primero.

Pesaje de la Velada del Año 2

Carola: 64.650 kg

Spurs: 67.850 kg

Paracetamor y Arigameplays entraron en escena seguidamente. “Esto es una experiencia que nunca pensé que iba a hacer, estoy muy feliz y lista para el combate”, declaró Ari en la entrevista previa.

Paracetamor: 58.450 kg

Ari: 56.300 kg

Moro y ViruZz mostraron en el cara a cara tras el pesaje que hay una disparidad en la estatura. Pese a esto, solo están a un kilogramo de distancia. “El cariño de toda la gente fue genial. Empecé hace tres meses, dije que me iba a dejar los huevos y he perdido 12 kilos, si gano, gano y si pierdo, pierdo. El que no compite no pierde”, comentó Momo.

ViruZz: 79 kilos

Momo: 80.800 kilos

Lolito y Luzu han tenido que perder muchos kilos y se han tenido que poner en forma. Antes de los entrenamientos, se le vio a Lolito bromeando con Jagger con los guantes puestos y se notaba la falta de entrenamiento.

Lolito: 81.600 kg

Luzu: 73.600 kg

El momento que muchos esperaban estaba por llegar. Subieron a escena Mister Jagger y el cantautor Bustamante. “Me he preparado más que el año pasado, he entrenado muchísimo”, adelantó Jagger. “No me parece que Jagger esté loco, de hecho, yo estoy peor”, añadiría Bustamante.

Jagger: 85.250 kg

Bustamante: 88.700 kg

