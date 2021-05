Dave Bautista ya cuenta con un importante personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel: Drax, el destructor. Pues el actor ha tenido muchas ofertas para ser parte de varias sagas cinematográficas como “Rápidos y Furiosos”.

Pues, recientemente, reveló que rechazó este último proyecto por la oferta de darle vida a Marcus Fenix en la película de “Gears of War”. En una entrevista con el medio Collider, explicó lo que sucedió con estas dos cintas.

“No pretendo nada al respecto. Tuve la oportunidad de conseguir una reunión en Warner Bros. Querían hablarme sobre Fast & Furious y yo les dije que no me interesaba, que habláramos del personaje de Gears of War, Marcus Fenix”, detalló.

“No quiero ofender a nadie. Solo digo que Gears es mucho más interesante para mí. No quiero fingir que estoy realmente interesado en algo cuando no es así. No estoy tratando de pisotear a nadie, solo digo que esto es lo que amo y me apasiona”, finalizó.

El mayor problema es que el proyecto de “Gears of War” lleva detenido desde el 2007. Varios guionistas han dejado la producción e inclusive Universal tomó responsabilidad de la película.

“Rápidos y furiosos”: esta es la razón por la que Toretto perdonó a Deckard Shaw, según teoría

A pesar de que Deckard Shaw ayudó a rescatar al hijo de Toretto, los fans de la franquicia “Rápidos y furiosos” (“Fast and Furious” en su idioma original), se indignaron al ver que Dom perdonó rápidamente al responsable de la muerte de Han. Pero la “F9” podría explicar su decisión.

Antes de que se confirmara que el personaje interpretado por Sung Kang está vivo, los fanáticos impulsaron el movimiento “Justicia para Han”, que busca que Deckard rinda cuentas. Incluso el director Justin Lin admitió que una de la razones de su regreso a la popular saga es logran precisamente eso.

Entonces, ¿por qué Toretto perdonó rápidamente a Deckard Shaw? ¿Cómo se explicará considerando que el actor Jason Statham no será parte de la novena película? Screen Rant compartió una teoría al respecto.

Tal vez en “Rápidos y furiosos 9” se revele que Dom siempre estuvo al tanto de que el plan de Shaw falló y que Han estaba vivo, pero permaneció escondido en Japón durante todos estos años, ya que resulta poco probable que no revisará el cuerpo de su amigo cunado fue a buscarlo.

Además, por lo visto en el tráiler, las únicas que se sorprenden al ver a Han con vida son Mia y Letty, mientras Toretto permanece en calma. Así que es posible que él las enviará a buscar ayuda a ese país de Asia con la intención de reencontrarse con Han.

¿POR QUÉ HAN NO VOLVIÓ ANTES A LA FRANQUICIA?

Con un lugar más establecido en la familia de Dom debido a su participación en algunas de las misiones más peligrosas del equipo, Han se ha convertido en un favorito de la franquicia, por lo que es interesante que a la producción le haya tomado tanto tiempo para revelar que en realidad está vivo. Sin embargo, hay algunos elementos que finalmente conducen a su regreso.

Para empezar, existe la posibilidad que realmente no hubiera planes para traer de vuelta a Han; la decisión puede haber surgido de la reacción de “Fate of the Furious” donde Dom parecía haber aceptado a Deckard en su equipo sin que realmente pagara por lo que hizo. Esto originó la campaña en Internet “Justicia para Han”, que incluso algunos de los miembros del elenco respaldaron.

Inmediatamente después de esta controversia, el director Justin Lin regresó para hacer “F9”, y dado su apego personal al personaje, hizo que fuera mucho más fácil traer de vuelta a Han. Por contexto, el cineasta fue quien creó al personaje mucho antes de que debutara en “Tokyo Drift”; la historia de Han se describió adecuadamente en la película “Better Luck Tomorrow” que inicialmente no formaba parte de ‘The Fast Saga’, pero ahora se considera una rama.