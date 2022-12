2022 ha sido un buen año para la industria de los videojuegos. Durante The Game Awards, por ejemplo, vimos desfilar por el escenario importantes títulos como God of War Ragnarok, Elden Ring, Genshin Impact. Inclusive, en esta edición de la velada se introdujo el premio a mejor adaptación, la que se entregó a Arcane, la serie de League of Legends en Netflix.

Si luego de ver este gran evento, todavía no decides qué jugar a inicios de 2023, Steam tiene una lista que te puede ayudar a aclarar las dudas. A través de su balance de ventas, la compañía compartió la lista de videojuegos que más dinero recaudaron en su plataforma.

Videojuegos más vendidos en 2022 (Steam)

Elden Ring

Call of Duty: Modern Warfare 2

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

Destiny 2

Dying Light 2: Stay Human

Apex Legends

Lost Ark

Monster Hunter Rise

PUBG: Battlegrounds

Naraka: Bladepoint

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Los más jugados

Call of Duty: Modern Warfare 2

Apex Legends

Counter-Strike: Global Offensive

ARK: Survival Evolved

Dota 2

Destiny 2

Dying Light 2: Stay Human

Elden Ring

Lost Ark

Goose Goose Duck

PUBG: Battlegrounds

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Si ingresas en este momento a Steam, encontrarás en el apartado de Tienda el evento “Lo mejor del 2022″. En la parte de abajo encontrarás cuatro etiquetas de navegación para conocer los títulos más destacados del año.

En la parte inferior encontrarás varios videojuegos separados por platino, oro, plata y bronce. Muchos de los expuestos cuentan con ofertas, ya que nos encontramos en la temporada de invierno.

Estos descuentos solo estarán disponibles hasta el 5 de enero de 2023. Puedes revisar nuestra lista de recomendados en el siguiente enlace. Recuerda que puedes comprar los juegos desde la web o desde la aplicación de PC.

