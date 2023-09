Devolver Digital y Galvanic Games han revelado un próximo lanzamiento para los gamers de PC y consolas de actual generación. Y es que han sacado de su sombrero mágico la fecha de lanzamiento de Wizard With A Gun.

Así es, el título ya cuenta con fecha de lanzamiento, confirmando que el 17 de octubre próximo será cuando llegue a todos los mercados en el mundo.

De esta forma, todos los gamers y brujos principiantes pueden reservar su juego ahora y recibir The Noble Wizard Pack, una colección de amuletos cosméticos para el personaje. Para aquellos que no pueden esperar tanto, la versión de prueba del videojuego ha regresado a PC vía Steam por tiempo limitado. Wizard With A Gun es un juego cooperativo en línea sandbox de supervivencia, ambientado en un desierto mágico repleto de criaturas peligrosas y misterios arcanos.

Los gamers podrán embarcarse en un viaje solo o con un amigo para recolectar, crear y equipar a tu mago como mejor les parezca mientras exploran lo desconocido y diseñan cuidadosamente armas, balas y muebles para su torre, pero intenten no quemarlo todo, ya que la magia que ejercerán está fuera de tu control.

Nuevo tráiler de Wizard with a Gun

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.