Wargaming, creador del popular juego multijugador naval World of Warships, ha anunciado una colaboración especial con el icónico personaje de la cultura pop, Popeye el Marino, para celebrar el Mes Mundial de los Océanos. La colaboración incluirá una asociación benéfica que se anunciará próximamente y un paquete especial en el juego con personajes y elementos exclusivos. El Mes Mundial de los Océanos, que se celebra en junio, busca concienciar sobre la importancia de preservar el mayor ecosistema de nuestro planeta.

El paquete benéfico de Popeye incluirá a los comandantes Popeye y Brutus, así como voces en off personalizadas, dos banderas y un camuflaje exclusivo para el USS Colorado de nivel VII.

Popeye llega a Wolrd of Warships

Popeye, el icónico marinero devorador de espinacas y defensor de los océanos limpios, es propiedad de King Features Syndicate, una unidad de Hearst Newspapers y hogar de algunos de los personajes de entretenimiento más populares del mundo. Defensor de la conservación de los océanos desde hace mucho tiempo, en 2020 Popeye anunció su representación de The SeaCleaners, una organización que se centra en la preservación a largo plazo y a nivel mundial de los océanos, uniéndose a su lucha contra la contaminación plástica y concientizando sobre sus esfuerzos de conservación de los océanos. Esta colaboración con Wargaming continúa el compromiso de Popeye con la sostenibilidad y la conservación de los océanos.

”Popeye el Marino es uno de los personajes favoritos de la infancia de muchos de nosotros en Wargaming, así que tener la oportunidad de traerlo a nuestras aguas es un honor. Es aún más especial saber que estamos contribuyendo a concientizar sobre la preservación de los océanos, a la vez que llevamos alegría a nuestros jugadores”, comentó Marko Valentic, Director Global de Desarrollo de Negocios y Comunicaciones de Wargaming.

”Popeye es uno de los marineros más conocidos de la cultura pop y no se nos ocurre mejor socio de juego que World of Warships” comentó Jarred Goro, vicepresidente de licencias para Norteamérica de King Features. “Estamos encantados de que la pasión de World of Warships por las conversaciones oceánicas coincida con la nuestra y estamos deseando llevar esta colaboración en el juego a los fans de todo el mundo”.

