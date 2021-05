Serán competencia, pero Microsoft no es mezquino con los logros de la competencia. Un documento interno de la compañía dedicada a Xbox se ha filtrado en una página de recursos legales debido al juicio entre Epic Games y Apple. El texto llamó la atención de la comunidad, porque se trata de una reseña a The Last of Us Part II, el videojuego exclusivo de PlayStation.

El documento de Xbox describe cuáles son los principales atractivos del título de Naughty Dog, lanzado en junio de 2020, así como sus puntos débiles.

“Incorpora muchos capítulos narrativos al estilo de los walking simulator (...) Puede no ser lo que los jugadores esperaban, pero están excepcionalmente bien hechos y muestra lo que otros juegos, especialmente los juegos de aventura puramente narrativos, deberían alcanzar con el diálogo de sus personajes, la presentación y la interpretación”, reza el documento de Xbox.

El texto añade que The Last of Us Part II da mucha libertad a los jugadores para que puedan improvisar en cada nivel, y Naughty Dog “sigue sin poder hacer un sistema de combate con armas de fuego decente”.

“Es un videojuego extremadamente único en el que en última instancia prima el avance del arte narrativo del videojuego como medio, por encima de si gusta o divierte a todo el mundo. Dicho esto, nos ha encantado, lo hemos pasado muy bien jugando y seguimos pensando en sus personajes e historias incluso después de terminar el juego”, cierra el documento.

The Last of Us Part II está disponible en PS4 y PS5 mediante retrocompatibilidad.

XBOX | FIFA 21 gratis

Un momento clave para los propietarios de una Xbox. La cuenta oficial de la compañía estadounidense anunció en Twitter que FIFA 21 pasará a ser gratis para los suscriptores de Xbox Game Pass en las próximas semanas.

El simulador de fútbol, desarrollado por EA Sports, llegará al servicio online el próximo 6 de mayo, según informó la cuenta oficial de Xbox Game Pass UK.

Cabe precisar que los suscriptores del EA Access, incluido en la suscripción Xbox Game Pass Ultimate, podían disfrutar de una prueba de 10 horas de FIFA 21. Ahora, podrás descargar el título de fútbol sin temor a que te quedes corto en las partidas.

