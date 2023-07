Arrancamos julio de 2023 y Microsoft hizo el anuncio de los juegos que llegarán a Xbox Game Pass en las próximas fechas. Desde hoy, 5 de julio, hasta el 18 del mismo mes, la comunidad disfrutará de los más interesantes títulos, incluyendo uno de los AAA más sonados del mercado.

La gran sorpresa para los suscriptores de Xbox Games Pass es Grand Theft Auto V, disponible para las consolas Xbox One, Xbox Series X/S y Xbox Cloud Gaming a partir de hoy, al igual que Sword and Fairy: Together Forever.

Revisa la lista de lanzamientos para que no te pierdas ningún detalle de los títulos que bien podrás añadir gratis a tu biblioteca. Para descargarlos, puedes acudir a la página de cada título en la tienda virtual para proceder con la instalación desde tu cuenta activa de Xbox Game Pass o revisar la pestaña de promociones del programa de suscripción.

McPixel 3 (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming) - 6 de julio

(Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming) - 6 de julio Common'hood (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming) - 11 de julio

Insurgency: Sandstorm (PC) - 11 de julio

Exoprimal (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming) - 14 de julio

Techtonica (Game Preview) (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming) - 18 de julio

The Cave (Xbox One, Xbox Series X/S y Xbox Cloud Gaming) - 18 de julio

Así como ingresan nuevos títulos al catálogo, Xbox expectorará algunos otros el 15 de julio. Puedes comprarlos con el 20% de descuento para que se queden en tu cuenta aún así ya no estén disponibles en la tienda virtual.

Exo One (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

Spelunky 2 (Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Xbox Cloud Gaming)

Qué es es el Xbox Games Pass

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción de videojuegos de Microsoft que ofrece acceso a una amplia biblioteca de juegos para su consola Xbox y PC. Con una cuota mensual, los usuarios pueden disfrutar de una variedad de títulos de diferentes géneros, incluyendo juegos exclusivos de Xbox. Además, el servicio permite descargar y jugar los juegos de forma ilimitada, incluso añadiendo nuevos lanzamientos regularmente.

Puedes hacer clic en este enlace para unirte a los planes de Xbox Game Pass. Tendrás que hacer clic en “Join Now” para acceder a las ofertas disponibles: Ultimate (14.99 dólares por mes), PC (9.99 dólares por mes) y Console (9.99 dólares por mes).

Con Xbox Game Pass Ultimate, los jugadores también obtienen beneficios adicionales, como la suscripción a Xbox Live Gold y acceso al juego en la nube. Es una opción atractiva para los amantes de los videojuegos que buscan una amplia selección de títulos por un precio accesible.

