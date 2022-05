Ya es hora de añadir nuevos títulos al inventario. Los Games With Gold, que podrás obtener con la suscripción Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate, ya están disponibles para mayo de 2022. Te contamos en qué consiste para que puedas disfrutar de cada entrega.

Xbox Live Gold ofrece a la comunidad juegos multijugador, juegos gratuitos, descuentos en el catálogo de título y más. Además, quienes tengan una Xbox One podrán compartir los beneficios Gold con todos los usuarios en la consola principal.

XBOX GAMES WITH GOLD | Juegos gratis para mayo de 2022

Veamos cuáles son las ofertas para abril en Xbox Live Gold.

Yoku’s Island Express - Del 1 al 31 de mayo

Yoku ha llegado a Mokumana y está listo para llevar una vida tranquila disfrutando del sol mientras envía paquetes en un paraíso tropical. Sin embargo, una ancestral deidad isleña no puede despertar de un sueño intranquilo. Yoku deberá utilizar una mezcla única de pinball, plataformas y exploración en un mundo abierto para recorrer la isla y vivir una asombrosa aventura en la que deberá ayudar a todos aquellos que estén en problemas.

The Inner World – The Last Wind Monk - Del 16 de mayo al 15 de junio

¡Resuelve un sinfín de rompecabezas en un universo lleno de misterio y salva a la familia de los nariflautas! La dinastía de los nariflautas lleva siglos protegiendo Asposia. Se han encargado en secreto de llenar el mundo de luz y vida pero, cuando se descubre su existencia, las masas comienzan a perseguirlos. Emil, un vendedor cachivaches, ha hecho creer a los asposianos que la dinastía está confabulada con unas fuerzas oscuras. El único capaz de detener los planes del malvado Emil es Robert, el heredero al trono nariflauta... aunque se haya pasado los últimos tres años convertido en piedra.

Hydro Thunder Hurricane - Del 1 al 15 de mayo

Esta secuela del legendario título de conducción arcade incluye tremendas físicas acuáticas dinámicas, potentes lanchas convertibles y soberbios entornos interactivos. El modo de Un jugador incluye los modos Carrera y Campeonato y dos nuevos modos: Máster de Aros y Desafío.

Viva Piñata Party Animals - Del 16 al 31 de mayo

Atrae y domestica a tus piñatas favoritas. Hay más de 60 especies en estado salvaje en Isla Piñata. Personaliza todo, desde la hierba que pisas al sombrero que lleva puesto tu piñata. Bienvenido a Isla Piñata.

