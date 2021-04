¿Buscas comprar la Xbox Series X y Series S? Microsoft tiene malas noticias

¿Andas buscando las nuevas consolas de Xbox? Microsoft se ha pronunciado sobre la escazes de las consolas Xbox Series X y Series S. La mala noticia para la comunidad es que la situación no cambiará: la sobredemanda de las últimas semanas seguirá limitando el acceso a las máquina de nueva generación.

El CFO de Microsoft, Amy Hood, señaló en una reciente conferencia de la compañía que la cantidad limitada de consolas Xbox se debe a la falta de suministros, un problema que también afecta a Sony con la PlayStation 5.

“La gran demanda de Xbox Series X y S seguirá estando limitada por las restricciones de suministros”, aseguró.

Las declaraciones de Hood no coinciden con lo señalado por Jim Ryan, el CEO de Sony, quien intentará negociar con los proveedores para que el stock de la PS5 cubra la demanda internacional. Xbox no se puede quedar atrás, pero sorprende que no tengan las mismas expectativas que la competencia.

Microsoft lanzó al mercado la consola Xbox Series X a un precio de 499 dólares. Por otro lado, la pequeña consola blanca Xbox Series S, aquella que tiene menos prestaciones técnicas, tiene un precio de 299 dólares.

XBOX | Conecta el mando a los móviles de Apple

¿Cuentas con un dispositivo de Apple? Si quieres conectar tu mando de Xbox Series al celular, deberás acudir a ajustes del sistema, actualización y cargar el nuevo iOS 14.5.

Para emparejar el mando con el móvil, tendrás que encender el control de la Xbox, mantener presionado el botón Conectar (el que está arriba del espacio para las baterías) por al menos 5 segundos hasta que se muestre en la lista del Bluetooth del móvil y nada más, solo confirma la conexión el mando y estás listo.

No te olvides de revisar este manual de ayuda de Apple por si tienes problemas con el emparejamiento.

