Llegó la hora de divertirse para la comunidad de Xbox en todo el mundo. Los suscriptores de Xbox Live with Gold ya cuentan con nuevo material gratuito para las plataformas Xbox Series X/S y Xbox One. Veamos cuáles son las principales novedades para que no pierdas nada del inventario.

Lo primero que llama la atención es la versión HD del clásico Zone of the Enders, además del juego Warhammer: Chaosbane y una de las entregas más queridas de la saga Samurai Shodown entre los fanáticos del género de juegos de peleas.

Hay que tener en cuenta que la disponibilidad de cada título varía según la fecha del mes de septiembre. No pierdas la oportunidad para agendar tus partidas con lo mejor de Xbox.

XBOX | Fechas de los próximo juegos gratuitos

Xbox Series X/S y Xbox One:

Warhammer: Chaosbane (disponible entre el 1 y 30 de septiembre)

Mulaka (disponible entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre)

Xbox 360 (compatibles con nuevas consolas)

Zone of the Enders HD (disponible entre el 1 y 15 de septiembre)

Samurai Shodown II (disponible entre el 16 y 30 de septiembre)

Cabe precisar que las consolas de nueva generación, es decir, las Xbox Series X y S, son retrocompatibles, por lo que los juegos de la Xbox 360 pueden jugarse en las consolas más recientes de Microsoft.

XBOX | Huevo de pascua

Uno de los desarrolladores de la Xbox lanzada en 2001 fue el responsable de revelar el huevo de pascua, según el portal Kotaku. “No esperaba que nadie lo encontrara, a menos que se filtrara el código fuente o alguien le hiciera ingeniería inversa al panel de control de la Xbox”, señaló.

“He decidido compartirlo ahora porque han pasado 20 años, y pensé que sería genial que la gente supiera que existe. También pensé que si no lo hacía ahora, probablemente nunca se habría sabido. ¡Ha pasado tanto tiempo que ni siquiera podía recordar cómo activarlo! Tuve que conectar la consola y probar varias cosas para asegurarme”, agregó.

Acude al menú Configuración > Información del sistema .

. Abre Música e inserta un CD de audio. Cuanto más corto sea el álbum, menos tardará en ejecutarse el huevo de pascua.

e inserta un CD de audio. Cuanto más corto sea el álbum, menos tardará en ejecutarse el huevo de pascua. En el menú de CD de audio, elige Copiar , Copiar nuevamente y después Nueva banda sonora .

, nuevamente y después . Elimina el título predeterminado de la banda sonora y reemplázalo por “ Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! ” sin comillas. Ten en cuenta que debes usar el número máximo de caracteres, por lo que no necesitas contar las “y”.

” sin comillas. Ten en cuenta que debes usar el número máximo de caracteres, por lo que no necesitas contar las “y”. Cuando finalice la copia, vuelve al menú principal. Luego vuelve a Configuración , y por último a Información del sistema .

, y por último a . Deberías ver una nueva pantalla con la lista de los miembros del “equipo del panel de control de Xbox” (Xbox Dashboard Team).

