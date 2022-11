La competencia de PS Plus ya se puso al día. Microsoft tiene mucho por ofrece en cuestión de videojuegos gratis para Xbox Series X/S y Xbox One. Un total de dos videojuegos están disponibles para quienes tengan acceso a Xbox Live with Gold. Recuerda que la compañía gestionada por Bill Gates optó por reducir de cuatro a dos juegos gratuitos por mes, así que deberás evaluar tu suscripción para el futuro.

Si te quedaste con ganas de más, ten en cuenta que Xbox Live with Gold es solo una de las ofertas por suscripción de Xbox. Puedes optar por el Game Pass que incluye muchos más juegos para la comunidad, aunque solo estarán disponibles mientras estén suscritos al servicio.

Praetorians - HD Remaster

Revive el aclamado clásico de la estrategia en tiempo real Praetorians, reimaginado en alta definición. Praetorians está ambientado en el período de maquinaciones políticas del emergente Imperio romano. Demuestra tu valía en los campos de batalla de Egipto, los combates de la Galia y en el mismísimo corazón del Imperio en Italia para convertirte en Emperador. Para ganar, tendrás que combinar tus unidades y aprovechar las debilidades de tus enemigos.

Dead End Job

Dead End Job te sumerge en un mundo extravagante y disparatado para cazar fantasmas. Es un juego de disparos generado por procedimientos, cooperativo y twin-stick en el que llevarás un aspirador a la espalda y una pistola de plasma en la mano. Un día normal en la oficina, vaya.

Jugarás como Hector Plasm, un trabajador de Ghoul-B-Gone, «los números uno en exterminación de plagas paranormales», e irás a oficinas, restaurantes y otros lugares encantados para librarlos de los invitados no deseados. ¿Tienes lo que hace falta para ser el mejor exterminador?

Sobre Xbox Games with Gold

Xbox Games with Gold es un servicio que le permite descargar los juegos favoritos de Xbox como parte de la suscripción. Cada juego solo está disponible durante un cierto período de tiempo y, siempre que los canjees antes de que desaparezcan, se pueden descargar de tu biblioteca de juegos en cualquier momento. Una vez que haya canjeado un juego, será suyo siempre que mantenga una membresía de Xbox Live Gold o una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate.

