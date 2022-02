Xbox Live with Gold está regalando estos juegos para los suscriptores en marzo

Los dueños de las consolas Xbox y suscriptores del Xbox Live with Gold tienen la oportunidad de descargar gratuitamente los títulos programados para marzo de 2022. ¿Ya estás con ganas de probar algo nuevo? Te adelantamos cuáles serán esos juegos y sus fechas de lanzamiento para que no dejes pasar la oportunidad.

Cabe precisar que Xbox Series X/Y cuenta con tecnología de retrocompatibilidad, por lo que los títulos de las consolas anteriores de Microsoft también funcionan en la máquina de nueva generación. ¡Así que no hay pierde! Aquí te dejamos el calendario de publicaciones.

Juegos para Xbox Series X/S y Xbox One

The Flame in the Flood (disponible entre el 1 y 31 de marzo)

The Flame in the Flood: Edición Completa es un juego de supervivencia salvaje en el cual una chica y su perro viajan a pie o en balsa por un río generado por procedimiento. Busca recursos, crea herramientas, sana enfermedades, huye de la peligros vida salvaje y, lo más importante, sobrevive en uno peligroso entorno salvaje. Esta Edición Completa incluye varias mejoras y la opción de incluir los comentarios del director.

Street Power Soccer (disponible entre el 16 de marzo y el 15 de abril)

El estilo endiablado y la acción trepidante se unen en esta experiencia de fútbol arcade. Enfréntate a leyendas del fútbol callejero o a tus amigos en una serie de modos y campos espectaculares mientras haces trucos y usas superpoderes para convertirte en Street King.

Xbox 360 (compatibles con nuevas consolas)

Sacred 2: Fallen Angel (disponible entre el 1 y 15 de marzo)

SACRED 2 - Fallen Angel es un RPG de acción enorme y con una amplia jugabilidad. Embárcate en las campañas de la luz y de la sombra en un mundo de juego sin interrupciones, y lleno de misiones, personajes, aventuras y combates mortales que combina los modos para un jugador y multijugador.

SpongeBob’s Truth or Dare (disponible entre el 16 y 31 de marzo)

Bob Esponja se ha metido en un aprieto. Después de que Don Cangrejo le encomendara mantener segura la fórmula de las Cangreburguers, Bob se siente abrumado por el dolor por perder la receta. Luego confía en la ayuda del compañero más improbable, Plankton, que quiere la receta secreta para él. Con la ayuda de sus amigos, Bob Esponja debe usar la máquina de memoria de Plankton para recordar los momentos más felices de su vida y encontrar la fórmula a tiempo para el undécimo séptimo aniversario del Crustáceo Cascarudo.

