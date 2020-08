¿Qué hizo Nintendo para que el máximo responsable de Xbox lo considere una “joya”?

Nintendo podrá estar algo atrás en estos momentos a diferencia de Xbox y PlayStation, pero hay algo que los hace únicos: su catálogo original. Phil Spencer, el principal responsable del proyecto Xbox Series X, tuvo un par de elogios para el fabricante japonés.

Usualmente, los ejecutivos de las principales marcas de consolas no hablan de la consola. Sin embargo, el mandamás de Xbox no es mezquino con el éxito de la competencia.

“En la industria del entretenimiento, la mayoría de cosas no resultan ser grandes éxitos así que siempre va a haber una cantidad de sorpresas, pero Nintendo es simplemento maestros en lo que hacen. Y como he dicho antes, creo que tienen el pedigree de first parties más fuertes, son una joya para nosotros en la industria de videojuegos y algo que deberíamos proteger”, señaló el ejecutivo en una entrevista para Gray Shitta, exeditor de PC Gamer.

Xbox Series X y PS5 serán las principales protagonistas para fines de 2020. Nintendo compite en su propio ritmo, por lo que no tiene próximos lanzamientos en el calendario.

XBOX | La versión S

Cada vez sale más información sobre el nuevo proyecto de Xbox. Una fotografía probaría que Microsoft tiene el plan de comercializar una segunda versión de la nueva línea de consolas Xbox. Nos referimos a la popular Series S, la línea más barata de la Series X.

Varias fotos publicadas en Twitter muestran el nuevo mando de Xbox. Los responsables de la filtración aseguran haber “confirmado la autenticidad de las imágenes”.

Los periféricos lucen similares a los de la Xbox One. La caja solo menciona que se trata de un mando Xbox sin especificar la compatibilidad, por lo que sería de libre uso con cualquier máquina de Microsoft.

En el listado de plataformas compatibles, observamos que aparece la nueva Xbox Series en dos versiones: la X y la S.