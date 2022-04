Ya comenzó la ola de ofertas en videojuegos por Black Friday. Microsoft presentó por fin sus descuentos dependiendo de los diferentes programas de suscripción que tiene. Desde el 23 al 27 de noviembre estarán disponibles descuentos en su consola la Xbox One S.

En términos de juegos estará Halo Wars 2 y Gears of War 4 con precio reducido. Pero lo que llama más la atención es el descuento en la suscripción de Xbox Live Gold, ya que esta permite probar juegos gratis y precios reducidos permanentemente.

Estas son las mejores ofertas que ha ofrecido Microsoft:



Xbox Live Gold:



Desde el 23 al 29 de noviembre, disfruta de un descuento del 20% en las suscripciones de 12 meses.



Del 23 de noviembre al 8 de diciembre, consigue un descuento del 40% en suscripciones de 3 meses.



Consolas Xbox One:



Xbox One S con disco duro de 500 GB con un juego incluido a elegir (Assassin’s Creed Origins, La Tierra Media: Sombras de Mordor, Forza Horizon 3 con Hot Wheels, Rocket League o Minecraft) por 185 dólares del 23 al 27 de noviembre.



Juegos con hasta un 75% de descuento, como Gears of War 4 o Halo Wars 2 entre muchos otros, del 20 al 27 de noviembre.



Accesorios y mandos oficiales compatibles con toda la gama de consolas Xbox One y PC Windows 10 con un 20% de descuento, del 23 al 27 de noviembre.



Diseña tu mando a tu gusto en Xbox Design Lab y ahorra 15 dólares si lo encargas entre el 23 y el 27 de noviembre.

Además, la empresa anunció que en algunas tiendas virtuales estará disponible una oferta especial para los hinchas del Real Madrid. Se trata de la versión de Xbox One S patrocinada por el equipo Merengue. Costará un aproximado de 185 dólares sin costo de envío.