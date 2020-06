Xbox One de Cyberpunk 2077 tiene una mensaje oculto que solo podrás leer con luz ultravioleta

¡Cuánto misterio en las novedades de Microsoft en la industria gamer! La Xbox One X de edición limitada de Cyberpunk 2077 tiene un mensaje secreto que intriga a la comunidad.

Un usuario de Reddit, identificado como Eversmans037, descubrió que en la esquina izquierda de la parte trasera de la consola Xbox hay un mensaje con las palabras “Uniform Victor Mike Echo”.

El mensaje no dice mucho, salvo si lees las primeras letras de cada palabra: “UV ME”, que en inglés quiere decir “échame luz ultravioleta”. Si lo haces, darás con la frase “many languages, one message”, seguido de la palabra “gracias” en los 15 idiomas de los países donde esta Xbox se ha puesto a la venta.

Mensaje secreto en la Xbox One de Cyberpunk

Probablemente no todos tengan una luz UV para ver este mensaje en la Xbox de colección, pero el detalle muestra el cuidado que tiene la desarrolladora CD Projekt RED para quienes esperan esta entrega que también estará disponible en PS4.

XBOX SERIES X | Reservas

Microsoft tiene todo listo para la salida de la Xbox Series X. El web oficial de la compañía ha dispuesto de una sección para la reserva. Allí podrás conocer aspectos técnicos sobre la máquina, así como la notificación del próximo lanzamiento de la consola.

A través de este enlace, podrás acceder a la página de preventa de la Xbox Series X, donde tendrás acceso a la información técnica de la consola y un sistema de alerta para que Microsoft te notifique del lanzamiento por correo electrónico.

“La Xbox Series X marca el comienzo de una nueva generación de videoconsolas en la que las innovaciones de hardware y software deparan posibilidades increíbles para el futuro de los juegos”, reza una de las descripciones.