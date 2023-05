PlayStation dio el primer golpe en la mesa en la temporada de conferencias online con su evento PlayStation Showcase 2023. Normalmente, los gamers deben esperar a que llegue la E3 2023 para poder ver todos los juegos que se lanzarán en los siguientes meses, pero se ha cancelado la edición de este año.

Sony aprovechó esta conferencia para bombardear a los gamers con una larga lista de títulos para sus consolas PS4 y PS5, así como también una alineación de juegos para sus nuevos periféricos de realidad virtual.

Por supuesto, Xbox no quiso quedarse atrás y respondió con una foto en redes sociales. No parece ser mucho, pero realmente adelantó que gran parte de los juegos presentados por Sony también estarán disponibles en Xbox One y Xbox Series X.

What a good looking group 😎 pic.twitter.com/eDZo8vTXtB — Xbox (@Xbox) May 24, 2023

Lista de juegos también disponibles en Xbox

Immortals of Aveum

Ghostrunner 2

Marathon

Metal Gear Solid A: Snake Eater

Dragons Dogma

Alan Wake 2

The Plucky Squire

Teardown

Assassin’s Creed Mirage

Neva

Cat Quest

The Talos Principle

Es bastante normal que los juegos sean lanzados en diferentes plataformas, pero como es habitual en las conferencias de medio año, quien comparte primero el tráiler es quien se queda con los titulares.

Los gamers, a su vez, dejaron algunas sugerencias para que Xbox se ponga en ventaja frente a PlayStation: colocar algunos de estos nuevos juegos dentro del programa de Xbox Game Pass.

