¿Más razones para tener una Xbox? La consola Xbox Series S, la versión económica de la Xbox Series X, puede ejecutar los videojuegos de la PlayStation 2 y GameCube sin problemas. Eso sí, necesitarás saber algo de las funciones extras de la consola de Microsoft para que puedas hacer lo mismo en casa.

El youtuber Modern Vintage Gamer publicó un video en el que se aprecia a la Xbox Series S reproduciendo títulos como God of War, Silent Hill 2, Shadow of the Colossus y Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. En el caso de Outrun 2006, la consola de Microsoft tuvo problemas de sonido y framerate.

No necesitas ser un genio en programación para hacer que la Xbox Series S sea capaz de ejecutar los juegos de PlayStation. Lo que deberás hacer es acudir al modo de desarrollador para ejecutar así las aplicaciones UWP (Plataforma Universal de Windows), tal como sucede con algunos softwares de emulación retro de código abierto.

Recordemos que Microsoft ha hecho historia con la Xbox Series X y Series S al ser el mejor lanzamiento en los registros de la compañía. A pesar de haber una fuente oficial sobre este dato, no sabemos nada de las unidades vendidas. Solo podemos saber que son mayores a la Xbox One, ¿pero cuánto más? Al menos hay una web que se tomó el trabajo de analizar esta información.

La base de datos de VGChartz, dedicada a ofrecer estimaciones de ventas de cada generación de consolas, dio a conocer una cifra que podría acercarse a las cifras oficiales que tiene Microsoft sobre la venta de la Xbox Series X.

Los primeros datos obtenidos por la web estiman que se vendieron entre 1.2 y 1.4 millones de unidades entre Xbox Series X y Series S en las primeras 24 horas del lanzamiento.

La Xbox Series X, la consola más popular de Microsoft, alcanzó entre 800.000 y 925.000 unidades vendidas, mientras que la Xbox Series S vendió entre 400.000 y 475.000 unidades.