Mira los prototipos de la Xbox Series S que no saldrán al mercado

Ya es momento de saber qué hubo tras bambalinas en el diseño de la Xbox Series S antes de su lanzamiento al mercado. Sucede que Microsoft tuvo varios prototipos y un plan inusual para saber las impresiones de la comunidad.

Chris Kujawski, diseñador principal de la consola, habló para el portal Medium sobre los prototipos de la versión económica de la Xbox Series S. En 2017, varios miembros del equipo de Kujawski fueron a los hogares de distintos jugadores en Los Ángeles, Chicago y Nueva York con los prototipos de la Xbox Series S.

Prototipos de la Xbox Series S

El plan de los ejecutivos de Xbox era hacer que los jugadores desconectaran su Xbox actual y pusieran el prototipo en su lugar. “Queríamos su reacción instintiva sobre si la silueta despertaba su interés. Lo que no queríamos escuchar es ‘que parece un microondas’”, señaló.

Microsoft anunció los precios oficiales de la Xbox Series S y Xbox Series S por 499 y 299 dólares, respectivamente. Todo indica que la conversión no será la misma para esta parte del mundo.

De acuerdo con IGN, los precios de la Xbox Series X y Series S serán de 13 999 y 8 499 pesos en México, y 2 499 900 y 1 499 900 pesos en Colombia, respectivamente. En el caso de Chile, la Xbox Series X y Series S sale por 529 990 y 319 990 pesos, respectivamente.

XBOX | Sin stock

Era cuestión de tiempo para que sucediera esto. Se inició la preorden de las consolas Xbox Series X y Xbox Series S, por lo que varios gamers acudieron a las tiendas online para separar una de las potentes consolas. Y como era de esperarse, no quedaron más reservas en solo minutos.

Los pedidos anticipados de Xbox Series X y Xbox Series S se agotaron en las principales tiendas online. El stock de Amazon, Best Buy, Walmart y Gamestop no satisfizo la demanda de la comunidad gamer. Incluso, Microsoft Store no se dio abasto.