Ojo con los detalles. La Xbox Series S es la versión económica de la Series X. Ambas son consolas de la próxima generación, pero tienen ciertas diferencias en cuanto a potencia y retrocompatibilidad. Y es este último punto el que merece ser abordado para evitar falsas expectativas.

Si bien la Xbox Series S y Series X podrán podrán ejecutar juegos de la Xbox One, hay título que no podrán reproducirse en la versión económica de la próxima Xbox. Ocurre que la Xbox Series S tendrá dificultades a la hora de ejecutar los títulos de la Xbox One X, y esto se debe a la diferencia de potencia de ambas consolas.

Microsoft confirmó que la Xbox Series S ejecutará versiones de títulos ideados para la Xbox One S con mejoras de la nueva generación: soporte para HDR, mejor velocidad de carga y más estabilidad en los FPS.

No obstante, la Xbox Series S tiene menos RAM que la Xbox One X, por lo que la retrocompatibilidad no sería dable.

La Xbox Series S y Xbox Series X saldrán al mercado en noviembre de 2020. El precio es de 299 y 499 dólares, respectivamente.

XBOX SERIES | Halo

¡Qué tal ojo para los detalles! Un usuario de Reddit hizo notar un huevo de pascua que Microsoft incluyó en la consola Xbox Series S. El casco de Master Chief, de la saga Halo, fue grabado en la fuente de alimentación de la versión económica de la Series S.

Lyrical Thunder publicó una imagen de la PSU Xbox Series S en un foro dedicado a la consola de Microsoft Xbox One. La captura de pantalla proviene del tráiler oficial “Inside Xbox Series S”.

Este tipo de detalles en las consolas Xbox no es nada nuevo para la comunidad. Anteriormente, los jugadores hallaron el mensaje “Hello From Seattle” en la mayoría de los dispositivos Xbox, así como a Master Chief montando un escorpión en Xbox One X.