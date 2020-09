Revelan en qué país la Xbox Series S tendrá un menor precio

¿Buscas el mejor precio de la Xbox Series S, la versión económica de la Xbox Series X? Te contamos que la consola más pequeña de la nueva gama tiene un precio rebajado en Japón.

Microsoft Japón anunció que la Xbox Series S, cuyo precio original es de 32 980 yenes (313 dólares), se venderá por 29 980 yenes, es decir, unos 285 dólares al cambio.

Según el portal My Game News Flash, la Xbox Series S es 10,000 yenes (95 dólares) más barata que la PlayStation 5 en Japón. Hay que tener en cuenta que el ajuste del precio hace que se acerque al monto de 299 dólares para Estados Unidos.

Recordemos que la Xbox Series X y Series S generó críticas en la comunidad gamer por su alto precio en Japón. La estrategia de Microsoft sería ahora golpear duro en un mercado donde PlayStation tiene las de ganar.

Microsoft anunció los precios oficiales de la Xbox Series S y Xbox Series S por 499 y 299 dólares, respectivamente. Todo indica que la conversión no será la misma para esta parte del mundo.

De acuerdo con IGN, los precios de la Xbox Series X y Series S serán de 13 999 y 8 499 pesos en México, y 2 499 900 y 1 499 900 pesos en Colombia, respectivamente. En el caso de Chile, la Xbox Series X y Series S sale por 529 990 y 319 990 pesos, respectivamente.

XBOX | Sin stock

Era cuestión de tiempo para que sucediera esto. Se inició la preorden de las consolas Xbox Series X y Xbox Series S, por lo que varios gamers acudieron a las tiendas online para separar una de las potentes consolas. Y como era de esperarse, no quedaron más reservas en solo minutos.

Los pedidos anticipados de Xbox Series X y Xbox Series S se agotaron en las principales tiendas online. El stock de Amazon, Best Buy, Walmart y Gamestop no satisfizo la demanda de la comunidad gamer. Incluso, Microsoft Store no se dio abasto.

Los mercados de habla inglesa fueron los primeros en verse desabastecidos por la demanda de la nueva Xbox Series X. En Latinoamérica, en cambio, la comunidad sigue a la expectativa.