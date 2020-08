Microsoft siempre ha estado un paso adelante con respecto a su competidor, Sony. Fue la primera empresa en presentar la apariencia final de su consola Xbox Series X, así como también de anunciar los cambios de hardware que darían el salto generacional del gaming.

Inicialmente, ambas consolas se lanzarían al mercado en diciembre del 2020; no obstante, el blog oficial del aparato ha confirmado que se lanzará en noviembre de este año. Un tanto antes de lo esperado por los gamers.

El comunicado inicia con una advertencia sobre el retraso de Halo Infinite hasta el 2021. Este es el juego más ambicioso de la desarrolladora y uno de los más esperados por la comunidad de Xbox debido a que es un exclusivo que lleva múltiples años en desarrollo.

Pese a este importante baja para el 2020, la empresa aclara que tienen otros juegos en camino como Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon y Watch Dogs: Legion.

Otros 40 títulos estarán optimizados para la Xbox Series X como Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps y Madden NFL 21.

“La decisión de retrasar el lanzamiento es el resultado de muchos factores que han contribuido a cambios en el desarrollo, incluyendo el impacto que la COVID ha tenido en nosotros durante todo este año”, se lee en el comunicado sobre Halo Infinite.

Por lo pronto, solo se sabe que en noviembre ya comenzará la venta del aparato, pero no hay una fecha definida.