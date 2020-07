¡Esto sí que es un alivio! Microsoft anunció que los juegos exclusivos que lleguen a la Xbox Series X, la consola de próxima generación, en los próximos dos años también se podrán jugar en Xbox One.

Phil Spencer, el responsable del proyecto Xbox, aseguró que no “no forzarán a los usuarios a pasarse a la nueva generación”, la Xbox Series X. El ejecutivo propuso que los títulos lanzados por Xbox Game Studios estarán disponibles tanto para Xbox One como para Xbox Series X durante los próximos dos años.

No hay que confundir esta buena noticia con que los juegos serán exactamente iguales. Spencer precisó que “los juegos se verán y se podrán jugar mejor en Xbox Series X”, incluyendo sus propios juegos de los Xbox Game Studios o los juegos de otros estudios.

Se desconoce la diferencia gráfica que habrá entre la Xbox One y la nueva Xbox Series X. Además, los estudios 3rd Party (como Ubisoft, Activision, Square Enix y tantos otros) no han comunicado dentro de cuánto tiempo dejarán atrás las consolas de generación pasada.

XBOX SERIES X | Cambio de planes

El adiós a una era. Microsoft anunció que la fabricación de la Xbox One X se detuvo para dedicar más recursos a la nueva consola Xbox Series X, la competencia de la PS5 de Sony en la industria gamer.

Un representante de Microsoft señaló para Verge que “nos estamos encaminando hacia el futuro con la nueva Xbox Series X, por lo que hemos decidido dar un paso lógico y detener la producción de la Xbox One X y la Xbox One S All-Digital”.

Cabe precisar que Microsoft no paralizará por completo las Xbox One. La compañía aseguró que continuará la fabricación y venta del modelo estándar de la Xbox One S, convirtiéndose así en la única versión disponible a nivel mundial.