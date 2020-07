Microsoft deja de producir estas dos consolas para dedicarse a la Xbox Series X

El adiós a una era. Microsoft anunció que la fabricación de la Xbox One X se detuvo para dedicar más recursos a la nueva consola Xbox Series X, la competencia de la PS5 de Sony en la industria gamer.

Un representante de Microsoft señaló para Verge que “nos estamos encaminando hacia el futuro con la nueva Xbox Series X, por lo que hemos decidido dar un paso lógico y detener la producción de la Xbox One X y la Xbox One S All-Digital”.

Cabe precisar que Microsoft no paralizará por completo las Xbox One. La compañía aseguró que continuará la fabricación y venta del modelo estándar de la Xbox One S, convirtiéndose así en la única versión disponible a nivel mundial.

Los expertos están sorprendidos con la decisión de Microsoft, debido a que dejará de fabricar dos de los tres modelos que actualmente comercializa en el mercado antes del lanzamiento de la Xbox Series X. Al parecer, los ejecutivos quieren forzar el salto generacional a la fuerza.

La Xbox Series X saldrá al mercado a fines de 2020. Se desconoce el precio oficial de salida, aunque Microsoft dio a conocer el catálogo de lanzamientos para esta potente máquina que competirá contra la PS5.

XBOX SERIES X | Arquitectura

Jason Ronald, principal diseñador de la consola Xbox Series X, contó que Xbox Velocity Architecture es una evolución del susbsistema I/O (input, output) tradicional. El directivo explicó cuatro puntos claves sobre esta novedad.

Custom NVME SSD: ofrece un rendimiento hasta 40 veces más rápido que Xbox One, capaz de cargar 2,4 GB de datos al segundo.

ofrece un rendimiento hasta 40 veces más rápido que Xbox One, capaz de cargar 2,4 GB de datos al segundo. Hardware Accelerated Decompression: el compresor de assets personalizado.

el compresor de assets personalizado. New DirectStorage API: una aplicación que da acceso a los desarrolladores al controlador del disco NVME.