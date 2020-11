¡Qué duro golpe! Microsoft aprovechará toda la potencia de la Xbox Series X para ofrecer el primer juego de la historia en 6K, pasando por encima a los 4K que Sony promete con la nueva PS5.

La desarrolladora Moon Studios confirmó que Ori and the Will of the Wisps, la secuela a Ori and the Blind Forest, será rediseñado para ejecutarse en 6K en la Xbox Series X, cuyo lanzamiento es cuestión de días.

El director de Ori and the Will of the Wisps, Thomas Mahler, confirmó el proyecto al señalar que el título “tiene un modo donde el juego internamente se renderiza a una resolución de 6K y se escala a 4K”.

“No creo que vaya a haber nada comparable en cuanto a calidad de imagen en bastante tiempo. ¡Preparen sus LG OLED!”, agregó.

El 6K será el futuro de la Xbox Series X y PS5, debido a que la meta en la actualidad es estandarizar los 4K. A esto se suma que los jugadores deberán contar con un televisor adecuado para poder disfrutar cada detalle animado en una resolución tan alta.

Microsoft anunció los precios oficiales de la Xbox Series S y Xbox Series S por 499 y 299 dólares, respectivamente, y el lanzamiento está programado para el 10 de noviembre. Todo indica que la conversión no será la misma para esta parte del mundo.

De acuerdo con IGN, los precios de la Xbox Series X y Series S serán de 13 999 y 8 499 pesos en México, y 2 499 900 y 1 499 900 pesos en Colombia, respectivamente. En el caso de Chile, la Xbox Series X y Series S sale por 529 990 y 319 990 pesos, respectivamente.