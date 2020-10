¿Te imaginas una refrigeradora con forma de consola de videojuegos? Pues esto es posible gracias a que la siguiente consola de Microsoft, Xbox Series X, es básicamente un paralelepípedo.

Xbox optó por por un diseño simple pero que llame la atención de los usuarios. Por supuesto, estuvo lleno de memes el anuncio de la consola, sobre todo bromeando acerca de la forma como si de una nevera se tratase.

El rapero Snoop Dogg compartió en las redes sociales este meme pero en la vida real. El insider Wario compartió un video por Twitter mostrando el mod o modificación de la nevera del rapero.

Así es, su refrigerador tiene la forma de una Xbox Series X, incluyendo el lector de discos y el led superior a la izquierda que tiene el logo de la marca de la consola.

Snoop Dogg has an Xbox Series X fridge pic.twitter.com/7SUCJYdk36 — Wario64 (@Wario64) October 24, 2020

Marvel’s Avengers posterga su lanzamiento en PS5 y Xbox Series X hasta el 2021

Varias empresas desarrolladoras preparan sus juegos de PS4 y Xbox One para que estén disponibles en noviembre de este año para PS5 y Xbox Series X. Estas dos consolas ya buscan expandir su catálogo pero algunos desarrolladores han tenido que postergar el esperado lanzamiento.

Lamentablemente, Square Enix ha tenido que mover el lanzamiento de Marvel’s Avengers hasta el 2021 en las nuevas consolas. Este título llegó a PS4, Xbox One y PC el pasado 4 de septiembre pero no estará disponible en noviembre de este año para la next gen.

Esta postergación también incluye el contenido adicional de KAte Bishop, el cual iba a llegar en octubre. Por lo pronto, la empresa no ha ofrecido fechas oficiales de la llegada del contenido ni del juego en sí.

Según el comunicado, “necesitan tiempo extra para que el equipo pueda desarrollar una experiencia a la altura de la next-gen” (PS5 y Xbox Series X). Pese a este retraso, se comunica que la retrocompatibilidad del juego de PS4 o Xbox One sí estará disponible en las dos siguientes consolas.

Solo tendrás que insertar el disco del juego, descargar el contenido y simplemente disfrutar de Marvel’s Avengers. Lamentablemente, no contarás con la mejora gráfica que preparan para la PS5 y Xbox Series X.