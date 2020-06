Mientras todos aguardan por más noticias de la PS5, la nueva Xbox Series X aún tiene un par de cosas por ofrecer. Nuevas pistas indicarían que la consola de Microsoft tendría una versión barata.

Un usuario de Twitter, identificado como @XB1_HexDecimal, publicó varias menciones a algo llamado “Xbox Lockhart” en la librería de sistemas de Windows 10, listada junto a “Xbox Anaconda”, nombre clave de la Series X. Lockhart, según rumores previos, viene a ser el seudónimo de la versión más económica de la Xbox.

Microsoft estaría planeando repetir la estrategia de la Xbox One, que tiene una versión más potente llamada Xbox One X y su versión económica Xbox One S. ¿Veremos la misma fórmula con la nueva Xbox Series X?

De momento, Microsoft no ha anunciado el precio oficial de la Xbox Series X, salvo las especificaciones técnicas de la consola. Los analistas estiman que el precio será entre 499 y 599 dólares. Una versión barata costaría entre 100 y 150 dólares menos al precio final de la Xbox Series X.

XBOX SERIES X | Reservas

Microsoft tiene todo listo para la salida de la Xbox Series X. El web oficial de la compañía ha dispuesto de una sección para la reserva. Allí podrás conocer aspectos técnicos sobre la máquina, así como la notificación del próximo lanzamiento de la consola.

A través de este enlace, podrás acceder a la página de preventa de la Xbox Series X, donde tendrás acceso a la información técnica de la consola y un sistema de alerta para que Microsoft te notifique del lanzamiento por correo electrónico.

“La Xbox Series X marca el comienzo de una nueva generación de videoconsolas en la que las innovaciones de hardware y software deparan posibilidades increíbles para el futuro de los juegos”, reza una de las descripciones.