Todo lo que debes hacer antes de vender tu Xbox One para comprarte el Series X

La Xbox Series X y Series S están a la vuelta de la esquina. A pocos días de su lanzamiento oficia, quizá tengas la idea de vender tu Xbox One. Si esto resulta cierto, te contamos todo lo que deberás hacer antes de ofertar tu consola. No será que luego te arrepientas por una última configuración que no hayas hecho.

Hay que tener en cuenta que los juegos de la Xbox One funcionarán en la Xbox Series X y S, siempre que estén almacenados en una unidad externa compatible. El procedimiento para copiar juegos a una unidad externa es la siguiente:

Una vez que tengas un disco externo de al menos 2560GB de espacio libre, acude al menú de configuración de la Xbox One , después al submenú Sistema y selecciona Almacenamiento.

, después al submenú Sistema y selecciona Almacenamiento. Elige los juegos a transferir. Puedes copiarlos o moverlos a la unidad externa conectada a la Xbox One. Recuerda que copiar es duplicar el archivo y moverlo es eliminar el archivo original de la consola para copiarlo en el disco externo.

Otro detalle son las copias de seguridad de las partidas guardadas. El procedimiento es sencillo. Tendrás que conectarte a Xbox Live y sincronizar los datos de tu cuenta. A través de la función Smart Delivery, los datos guardados para juegos de generaciones cruzadas y compatibles seguirán en la cuenta.

Por último, deberás restaurar de fábrica tu Xbox One para que el futuro comprador no tenga acceso a tus datos. El procedimiento es sencillo de hacer:

Toca el botón Xbox del mando y acceder a configuración.

Dirígete a “Sistema”, abre el submenú “Información de la consola” y luego en “Restablecer consolar”.

Concluye el proceso haciendo clic en “¿Restablecer tu consola” y “Restablecer y eliminar todo”.