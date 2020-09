A varias semanas de la salida de la PS5 y Xbox Series, los jugadores de todo el mundo están debatiendo cuál lleva la delantera en el mercado internacional. No es una novedad que en cuestión de potencia, la consola de Microsoft está por delante. No obstante, Sony tiene algo que ofrecer.

Sucede que Microsoft dio a conocer los detalles técnicos de las consolas Xbox Series X y Xbox Series S. Además de no contar con puerto USB-C, ha llamado la atención que el tipo de conectividad inalámbrica sea WiFi 5, que alcanza un máximo de 3,5 gbps en condiciones idóneas.

Este dato resulta importante, porque no se trata de ninguna novedad. El WiFi 5 viene siendo empleado en Xbox One S, Xbox One X, PlayStation 4 Slim y PlayStation 4 Pro.

Ahora, la PS5 opera con WiFi 6, por lo que ofrece más estabilidad, mejor rendimiento y aumentos en la velocidad de hasta un 40%.

¿Qué tanta es la diferencia? Lo cierto es que dependerá del tipo de conexión que tengas a la hora de instalar la PS5 o Xbox Series X. Si no tienes una buena conexión a Internet, de poco vale la velocidad de recepción del dispositivo si la señal es pésima.

Cabe señalar que el WiFi 6 es un estándar retrocompatible, pero las versiones anteriores no aprovechan las novedades de la última versión. Además, el WiFi 6 puede operar tanto en la frecuencia de los 2,4 GHz como en la de los 5 GHz, a diferencia de la Wi-Fi 5 que lo hacía de forma exclusiva en los 5 Ghz.