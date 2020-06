William Stillwell, miembro de la directiva de Microsoft y encargado del proyecto de Realidad Mixta para la Xbox Series X, reveló que no hay mucha diferencia entre la memoria SSD de la consola y la PS5. Argumentó que los desarrolladores son los encargados de hacer brillar el potencial de cada máquina.

Stillwell explica que al final los desarrolladores de videojuegos serán los encargados de sacar provecho al potencial de la Xbox Series X y PS5.

“Diré dos cosas con esto. Primero, entiendo que es un punto comercial y un punto álgido, y creo que lo dije en el último podcast que hicimos, estoy realmente impresionado con lo que han hecho en la arquitectura de PS5 con su unidad y creo que serán capaces de hacer cosas realmente geniales con él”, declaró en el programa Iron Lord Podcast.

“Tampoco creo que sea tan impresionante con respecto a lo que podrás hacer con Xbox Series X, que tengo una gran confianza en ese equipo. También diré: mira, me reservo el derecho de despertarme más inteligente mañana y que alguien puede demostrar que estoy equivocado y aprenderemos. Lo único que he aprendido es no subestimar nunca la capacidad de los desarrolladores de juegos a la hora de aprovechar algo y solucionarlo, pero eso funciona en ambos lados”, añadió.

Stillweel insiste en que los desarrolladores adaptarán sus proyectos según lo que ofrezca la PS5 y la nueva Xbox.

“La capacidad de un desarrollador de juegos para mirar y decir: ‘Ok, estoy construyendo este juego y quiero tener una transición perfecta sin pantallas de carga en PS5, pero también quiero venderlo en Xbox, ¿qué voy a vender? ¿Qué voy a hacer para manejar esa cosa?”, señaló.

XBOX X SERIES | Japón

La Xbox Series X saldrá con todo al mercado internacional, incluso en las zonas donde Sony tiene a millones de seguidores de PlayStation. ¿Será que Microsoft podrá posicionar la Xbox en Japón, el país donde Sony juega de local? Todo indica que la firma estadounidense está dispuesta a dar batalla.

El portal Famitsu informó que la Xbox Series X tendrá un lanzamiento mundial, y en Japón vendrá con cuatro juegos: Halo Infinite, Assassin’s Creed Valhalla, Bright Memory Infinite y Scarlet Nexus, este último hecho por Bandai Namco, una de las compañías más populares del país asiático.

“No sé si vamos a ganar en Japón en algún momento cercano, pero la posición que tenemos en Japón hoy no es aceptable para mí. Vamos a hacer un trabajo mucho mejor con el próximo lanzamiento. Nuestro mercado en Japón para Xbox es importante para nosotros. Obviamente, Sony y Nintendo son ambas fuertes compañías japonesas que han hecho un trabajo genial”, declaró Phil Spencer, CEO de Microsoft.