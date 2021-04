La nueva generación del gaming ya está aquí. Tanto Sony como Microsoft lanzaron al mercado sus consolas next-gen en noviembre del pasado año: PS5 y Xbox Series X, respectivamente.

Actualmente, son de los elementos de tecnología más buscados en el mercado junto a las tarjetas gráficas de PC. No obstante, ambas empresas no han logrado tener un stock constante debido a los problemas de logística por el coronavirus.

Pese a esto, recientemente, la web VGChartz reportó el número de ventas de los primeros meses de la Xbox Series X y lo comparó con las de Xbox One. Cabe resaltar que también suman los números de ventas de Xbox Series S.

Según reporta el medio SomosXbox, Xbox One se lanzó de forma escalonada en diferentes países. El 22 de noviembre estuvo disponible en Norteamérica, Australia, Sudáfrica y parte de Europa de 2013, mientras que en Japón y China se lanzó la consola en septiembre de 2014.

VGChartz revela que durante las 22 primeras semanas, Xbox Series X y S llegaron a 4,525,737 de unidades vendidas. En ese mismo tiempo, la consola Xbox One logró vender 4,159,043 unidades.

Juega al Xbox Series X y Series S con mouse y teclado siguiendo estos pasos

Las consolas de nueva generación han hecho que uno no dependa exclusivamente del mando para hacer de las suyas en sus partidas. Microsoft y Sony han apostado por la compatibilidad de sus máquinas con teclados y ratones para ofrecer una mejor experiencia de juego. Conoce aquí cómo conectar ambos periféricos en la Xbox Series X y Series S.

Las consolas Xbox Series cuentan con tres puertos USB-A que admiten USB 3.1: dos en la parte posterior y uno en la parte frontal. Entonces, para usar el teclado o el mouse, solo tendrás que conectar el periférico a cualquiera de estos puertos y esperar a que el sistema reconozca el dispositivo.

Lo mejor del sistema de Microsoft es que puedes seguir usando el mando inalámbrico de Xbox mientras tengan conectado el teclado y el ratón; ninguno desconecta al otro.

Ten en cuenta que, dentro del sistema operativo Xbox, solo funcionará el teclado. El mouse no responderá hasta que ejecutes un juego o aplicación que esté configurada para el uso del ratón. Puedes detallar su sensibilidad en Configuración > Dispositivos y conexiones > Ratón.

Ten en cuenta que algunos atajos de teclado sirven para tener todo a la mano en Xbox. La tecla de Windows abre la guía (al igual que el botón Xbox en el mando), puedes usar Tab (y Shift + Tab) para saltar entre secciones en una aplicación, Space se puede usar para hacer una selección y Esc lo llevará en muchos escenarios.

Fortnite, Minecraft, Sea of Thieves, The Sims y la serie Call of Duty son algunos de los juegos que admiten mouse y teclado en la Xbox Series.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.