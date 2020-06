Xbox Series X y PS5 no tendrían mucha diferencia respecto al rendimiento de la SSD

William Stillwell, ejecutivo de Microsoft y encargado del programa de Realidad Mixta de la Xbox Series X, señaló que la diferencia entre la memoria SSD de la consola y la PS5 no es significativa.

Stillwell explica que al final los desarrolladores de videojuegos serán los encargados de sacar provecho al potencial de la Xbox Series X y PS5.

“Diré dos cosas con esto. Primero, entiendo que es un punto comercial y un punto álgido, y creo que lo dije en el último podcast que hicimos, estoy realmente impresionado con lo que han hecho en la arquitectura de PS5 con su unidad y creo que serán capaces de hacer cosas realmente geniales con él”, declaró en el programa Iron Lord Podcast.

“Tampoco creo que sea tan impresionante con respecto a lo que podrás hacer con Xbox Series X, que tengo una gran confianza en ese equipo. También diré: mira, me reservo el derecho de despertarme más inteligente mañana y que alguien puede demostrar que estoy equivocado y aprenderemos. Lo único que he aprendido es no subestimar nunca la capacidad de los desarrolladores de juegos a la hora de aprovechar algo y solucionarlo, pero eso funciona en ambos lados”, añadió.

Stillweel insiste en que los desarrolladores adaptarán sus proyectos según lo que ofrezca la PS5 y la nueva Xbox.

“La capacidad de un desarrollador de juegos para mirar y decir: ‘Ok, estoy construyendo este juego y quiero tener una transición perfecta sin pantallas de carga en PS5, pero también quiero venderlo en Xbox, ¿qué voy a vender? ¿Qué voy a hacer para manejar esa cosa?”, señaló.

XBOX X SERIES | Japón

La Xbox Series X saldrá con todo al mercado internacional, incluso en las zonas donde Sony tiene a millones de seguidores de PlayStation. ¿Será que Microsoft podrá posicionar la Xbox en Japón, el país donde Sony juega de local? Todo indica que la firma estadounidense está dispuesta a dar batalla.

El portal Famitsu informó que la Xbox Series X tendrá un lanzamiento mundial, y en Japón vendrá con cuatro juegos: Halo Infinite, Assassin’s Creed Valhalla, Bright Memory Infinite y Scarlet Nexus, este último hecho por Bandai Namco, una de las compañías más populares del país asiático.

“No sé si vamos a ganar en Japón en algún momento cercano, pero la posición que tenemos en Japón hoy no es aceptable para mí. Vamos a hacer un trabajo mucho mejor con el próximo lanzamiento. Nuestro mercado en Japón para Xbox es importante para nosotros. Obviamente, Sony y Nintendo son ambas fuertes compañías japonesas que han hecho un trabajo genial”, declaró Phil Spencer, CEO de Microsoft.