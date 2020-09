Era cuestión de tiempo para que sucediera esto. Hoy fue el inicio de la preorden de las consolas Xbox Series X y Xbox Series S, por lo que varios gamers acudieron a las tiendas online para separar una de las potentes consolas. Y como era de esperarse, no quedaron más reservas en solo minutos.

Los pedidos anticipados de Xbox Series X y Xbox Series S se agotaron en las principales tiendas online. El stock de Amazon, Best Buy, Walmart y Gamestop no satisfizo la demanda de la comunidad gamer. Incluso, Microsoft Store no se dio abasto.

Los mercados de habla inglesa fueron los primeros en verse desabastecidos por la demanda de la nueva Xbox Series X. En Latinoamérica, en cambio, la comunidad sigue a la expectativa.

Un tuit de Xbox México explicó que las consolas “están por llegar y estamos finalizando los detalles para iniciar con las preventas”. No especifican cuándo empezará la oferta de Microsoft en el país latino.

#XboxSeriesX y #XboxSeriesS están por llegar y estamos finalizando los detalles para iniciar con las preventas, estén pendientes.

Las consolas llegarán en noviembre.



La preventa no comienza el 22 de septiembre. pic.twitter.com/w5Alufy8Sk — Xbox México (@XboxMexico) September 21, 2020

La Xbox Series X y Xbox Series S saldrán al mercado a nivel mundial el 10 de noviembre de 2020. Microsoft anunció los precios oficiales de la Xbox Series S y Xbox Series S por 499 y 299 dólares, respectivamente. Todo indica que la conversión no será la misma para esta parte del mundo.

De acuerdo con IGN, los precios de la Xbox Series X y Series S serán de 13 999 y 8 499 pesos en México, y 2 499 900 y 1 499 900 pesos en Colombia, respectivamente. En el caso de Chile, la Xbox Series X y Series S sale por 529 990 y 319 990 pesos, respectivamente.

Xbox Series S | Diferencias

Microsoft dio a conocer los precios oficiales de la Xbox Series S y Series X, por lo que muchos tienen la duda sobre cuál es la base técnica para que la compañía cobre la diferencia entre ambas máquinas. Lo bueno es que ya tenemos información oficial al respecto.

Si bien el precio de la Xbox Series S es menor a la Series X, hay elementos que ambas consolas comparten. Según los detalles técnicos proporcionados por Microsoft, ambas máquinas llegan un procesador (CPU) de ocho núcleos basado en Zen 2. La diferencia es que en la Series X se ejecutará a 3,8 GHz mientras que en la Series S a 3,6 GHz.

Respecto a los gráficos, la Xbox Series X lleva la delantera con una potencia de GPU de 12,15 Teraflops, mientras que la Xbox Series S tiene una potencia de GPU de apenas 4 Teraflops.