Xbox Series X tendrá esta facilidad para comprar juegos digitales

Xbox Series X y Series S está ganando puntos a pocas semanas de su lanzamiento al mercado. Microsoft confirmó que las consolas serán “Region Free”, es decir, no habrá bloqueo regional en cuestión de títulos.

El Region Free es una facilidad para que los usuarios de la Xbox Series X y Series S puedan comprar la versión digital de un videojuego en cualquier tienda de Xbox Store sin restricciones. Esta política aplica incluso para quienes cambian de país.

El Region Free también alcanza al sistema de retrocompatibilidad de la Xbox Series X y Series S, que pueden ejecutar los títulos de Xbox One, Xbox 360 y Xbox Original.

Microsoft anunció los precios oficiales de la Xbox Series S y Xbox Series S por 499 y 299 dólares, respectivamente. Todo indica que la conversión no será la misma para esta parte del mundo.

De acuerdo con IGN, los precios de la Xbox Series X y Series S serán de 13 999 y 8 499 pesos en México, y 2 499 900 y 1 499 900 pesos en Colombia, respectivamente. En el caso de Chile, la Xbox Series X y Series S sale por 529 990 y 319 990 pesos, respectivamente.

XBOX | Sin stock

Era cuestión de tiempo para que sucediera esto. Se inició la preorden de las consolas Xbox Series X y Xbox Series S, por lo que varios gamers acudieron a las tiendas online para separar una de las potentes consolas. Y como era de esperarse, no quedaron más reservas en solo minutos.

Los pedidos anticipados de Xbox Series X y Xbox Series S se agotaron en las principales tiendas online. El stock de Amazon, Best Buy, Walmart y Gamestop no satisfizo la demanda de la comunidad gamer. Incluso, Microsoft Store no se dio abasto.