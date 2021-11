Xbox Series X/S y Xbox One reciben estos juegos gratis para noviembre de 2021

Llegan los juegos gratis para la gente de Xbox. Los propietarios de Xbox Series X/S y Xbox One con suscripción a Xbox Live with Gold tendrán varios títulos para descargar a lo largo de noviembre, desde juegos indie hasta un clásico de la franquicia.

Las consolas Xbox Series X/S y Xbox One recibirán Moving Out y Kingdom Two Crowns en las próximas semanas. Quienes tienen Xbox 360 podrán echarse unas partidas con Rocket Knight y Lego Batman 2 DC Super Heroes.

Xbox Series X/S y Xbox One:

Moving Out (disponible entre el 1 y 30 de noviembre)

Kingdom Two Crowns (disponible entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre)

Xbox 360

Rocket Knight (disponible entre el 1 y 15 de noviembre)

Lego Batman 2 DC Super Heroes (disponible entre el 16 y 30 de noviembre)

Cabe precisar que las consolas Xbox Series X/S y Xbox One son retrocompatibles, es decir, los juegos de generaciones anteriores funcionan sin problemas y cuentan con mejoras gráficas gracias al nuevo hardware.

“Como miembro de Xbox Live Gold, obtendrás la experiencia multijugador más avanzada, juegos adicionales y descuentos exclusivos para miembros en Microsoft Store. Gracias a Xbox Live Gold, puedes estar en contacto con amigos, familiares y miembros de Xbox Live de todo el mundo”, reza la web oficial de Xbox.

La suscripción mensual cuesta 9.99 dólares. También hay un paquete de tres meses por 24.99 dólares.

PS5 | Juegos gratis para PlayStation

Quienes tengan una PlayStation 5 o PlayStation podrán descargar Knockout City de la desarrolladora Electronic Arts, un título competitivo por equipos basado en el juego de quemados con pelotas de la vida real, pero al extremo. Otro juego disponible es la versión remasterizada de Kingdoms of Amalur.

PlayStation 5 y PlayStation 4

Knockout City

First Class Trouble

PlayStation 4

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

