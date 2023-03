La E3 2023 ya había perdido a PlayStation años atrás. La compañía japonesa tomó la decisión de contar con su propio evento online llamado State of Play, en donde comparten todos los juegos que se lanzarán durante el año o los siguientes meses.

Xbox y Nintendo, por otro lado, siguieron apostando por el evento de videojuegos más importante del año. Sin embargo, en 2023 todo cambiará. Nintendo anunció ante algunos medios especializados que el evento no se alineaba a sus planes.

“Abordamos nuestra participación en cualquier evento caso por caso y siempre estamos considerando varias formas de interactuar con nuestros fanáticos. Dado que el E3 de este año no encajaba en nuestros planes, hemos tomado la decisión de no participar. Sin embargo, hemos sido y seguimos siendo firmes partidarios de la ESA y el E3″, es la declaración que recoge el medio The Verge.

Xbox no estará presente en la E3 2023

Microsoft, tras habernos deleitado con impresionantes puestas en escena durante los pasados E3, ahora anuncia que no será parte del evento.

“Estamos ansiosos por organizar nuestro Xbox Games Showcase el 11 de junio y compartiremos más detalles más adelante. También esperamos transmitir nuestro evento como parte de E3 Digital y no estaremos en el piso de exhibición del E3″, explicó un portavoz para el medio IGN.

No obstante, sí contarán con un evento propio a mitad de año. El siguiente Xbox Games Showcase se habría programado cerca de las fechas de la E3 2023 y todo parece indicar que la compañía seguirá los pasos de PlayStation.

