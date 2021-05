Xbox tendrá todos estos juegos para mayo de 2021 en Xbox Games Pass Ultimate y Xbox Live

Xbox no se queda atrás con los videojuegos gratis para la comunidad. El departamento de entretenimiento de Microsoft dio a conocer los títulos que llegarán gratis para junio de 2021 para los suscriptores de Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate.

Los Juegos con Gold para junio de 2021 trae novedades para los propietarios de las consolas Xbox Series X/S, Xbox 360 y Xbox One. La promoción consta de los videojuegos The King’s Bird, Shadows: Awakening, NeoGeo Battle Coliseum e Injustice: Gods Among Us.

Cada título disponible para los usuarios de Xbox tiene su propia fecha de lanzamiento, por lo que deberás estar al tanto de cuándo hacer la descarga desde la tienda virtual.

The King’s Bird - 1 a 30 de junio.

Shadows: Awakening - 16 de junio al 15 de julio.

NeoGeo Battle Coliseum - 1 al 15 de junio.

Injustice: Gods Among Us - 16 al 30 de junio.

The King’s Bird es un juego de plataformas bidimensional. Desarrollado por Serenity Forge, el título consiste en un mundo oculto dominado por un tirano mientras los jugadores saltan con precisión y planean por los escenarios.

Por su parte, Shadows Awakening es una aventura RPG de acción de Games Farm. El jugador deberá sobrevivir en un mundo poblado de demonios y monstruos, y formar un equipos de tres héroes entre los 14 disponibles.

XBOX SERIES X | Cómo conseguir la consola

Un primer consejo para comprarte la PS5 o cualquiera de las dos ediciones de la Xbox Series es activar las notificaciones en las principales tiendas de hardware y videojuegos para recibir alertas cuanto entre nuevo stock. De esta manera, tendrás automatizada la búsqueda de la consola y no perderás tiempo haciendo la revisión manualmente.

Otro consejo es estar registrado en las páginas web de compra online. Las nuevas remesas de consolas quedan cortas frente a la sobredemanda y alargar el proceso de pago haciendo el registro en el momento significa perder valiosos minutos. A veces uno termina el proceso y se entera que la ya consola ya no está disponible.

Otro dato a tener en cuenta son las comunidades de PS5 y Xbox en redes sociales. Hay usuarios que avisan dónde hay stock disponible ya sea en WhatsApp, Telegram o Discord. Toda información es valiosa.

