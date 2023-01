El 2023 arrancó con todo en las consolas de Microsoft. Los suscriptores de Xbox Live with Gold y Xbox Game Pass para consolas Xbox podrán descargar varios videojuegos gratis por el mes de enero. No te quedes sin la oportunidad de disfrutrar de muchas horas de diversión a cambio de nada.

Los suscriptores a Xbox Live with Gold podrán descargar del 1 al 31 de enero Iris Fall. “Iris Fall combina el juego de juegos, la luz y la sombra. El concepto de la luz y la sombra está en toda la historia del juego, el arte y el diseño de puzzles. Los eventos especiales de 2D y 3D, así como experiencias especiales de interacción en blanco y negro, pase por dos realidades”, reza la descripción.

Por su parte, Autonauts podrá ser tuyo a partir del 16 de enero al 15 de febrero. “Recorre el universo creando asentamientos en planetas deshabitados con el único objetivo de poner mundos en marcha mediante el poder de la automatización. En cuanto bajes de la nave, tendrás que recolectar piedras y ramas para comenzar tu labor y construir el asentamiento”, se puede leer en la sinopsis.

Juegos de Xbox Game Pass para enero de 2023

Los suscriptores de Xbox Game Pass para consolas Xbox tendrán acceso a más videojuegos para la segunda mitad de enero de 2023. Compartimos la relación completa con las fechas de lanzamiento.

Persona 3 Portable (19 de enero)

Persona 4 Golden (19 de enero)

Monster Hunter Rise (20 de enero)

Age of Empires 2: Definitive Edition (31 de enero)

Inkulinati (31 de enero)

Roboquest (fecha aún no anunciada)

Ten en cuenta que los juegos de Xbox Live with Gold se pueden reproducir en Xbox One y Xbox Series X/S. La lista de juegos de Xbox Game Pass solo se refieren a los disponibles en consola, no los exclusivos de PC.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.