Los propietarios de las consolas PS5, Xbox Series X y Series S podrán disfrutar de una versión mejorada de Star Wars Jedi: Fallen Order, el título desarrollado por Respawn Interactive. Hay poca información sobre cuándo llegará, pero sí hay información suficiente sobre quiénes podrán descargarlo de manera gratuita.

El títulos de Star Wars para las máquinas de nueva generación incluirá diversas mejoras técnicas, según adelantó la página oficial de la franquicia de George Lucas. La versión mejorada de Star Wars Jedi: Fallen Order estará disponible en Xbox y PlayStation 5 como una actualización gratuita para quienes tengan el juego para PS4 y Xbox One.

Cabe precisar que no se ha precisado la fecha de lanzamiento oficial de esta nueva versión ni tampoco las mejoras con las que contará en PS5 y Xbox Series X y Series S. Lo que sí se ha prometido es mayor información “muy pronto”, quizá el 4 de mayo o a lo largo de la E3.

Star Wars Jedi: Fallen Order está en promoción para Xbox y PlayStation, por lo que es una buena oportunidad para hacerse con esta joya. En PS Store, el título cuenta con un descuento del 67%, por lo que solo pagarás 19.99 de los 59.99 dólares.

Star Wars Jedi: Fallen Order es un título de acción y aventura en tercera persona de Respawn Entertainment. Un Padawan abandonado debe completar su entrenamiento, desarrollar nuevas habilidades poderosas de la Fuerza y dominar el arte de lucha con sable de luz mientras mantiene su ventaja ante el Imperio.

XBOX | Pocas consolas disponibles

El CFO de Microsoft, Amy Hood, señaló en una reciente conferencia de la compañía que la cantidad limitada de consolas Xbox se debe a la falta de suministros, un problema que también afecta a Sony con la PlayStation 5.

“La gran demanda de Xbox Series X y S seguirá estando limitada por las restricciones de suministros”, aseguró.

Las declaraciones de Hood no coinciden con lo señalado por Jim Ryan, el CEO de Sony, quien intentará negociar con los proveedores para que el stock de la PS5 cubra la demanda internacional. Xbox no se puede quedar atrás, pero sorprende que no tengan las mismas expectativas que la competencia.

