Los youtubers españoles cada vez son más y cobran más. Esto podría convertirse en un nuevo negocio rentable para el futuro y también ser una gran fuente de recaudación para Hacienda (la entidad de impuestos en España).

No obstante, la situación de bonanza se ha transformado en una migración de millonarios al país vecino Andorra. Básicamente, los grandes youtubers ahora declaran domicilios fuera de España para acceder a impuestos tributarios menores.

Willyrex, The Grefg, Vegetta, Staxx y otros influencers con millones de seguidores han seguido este camino. Recientemente, el youtuber español más popular, El Rubius, también anunció que se muda “a una casa muy bonita... una casa... en las montañitas y cerca de mis amigos”.

“Yo que sé, que llevo literal 10 años de mi carrera en YouTube, pagando aquí, osea... yo sé que habrá gente que me critique pero bueno, la gente muchas veces habla sin saber, ¿sabes? Y sé que va a pasar pero no me preocupa”, comentó el youtuber en un stream pasado.

¿Cuál es el motivo de esta drástica decisión? A mediados del 2020, El Rubius explicaba a sus seguidores lo siguiente.

“Hacienda me ha tenido en el punto de mira desde el día 1. Siempre han estado intentando p*tearme, tío. Lo he hecho todo bien, todo legal; y aun así, por ser el único tonto que se ha quedado en España me p*tean a mi”.

