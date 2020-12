Tanto en Twitch como en YouTube se han reportado casos de usuarios suspendidos temporalmente debido a desnudos. Esto se debe a que el juego Cyberpunk 2077 llega cuenta con escenas sexuales que se emitieron en los streams.

En este momento, se lleva a cabo Ibainéfico, el evento de recaudación de fondos de Ibai Llanos; durante este evento, el youtuber español Willyrex decidió simular relaciones sexuales con una prostituta de Cyberpunk 2077.

Por este motivo, YouTube restringió el acceso a su canal por unas horas hasta que se realice el reclamo y aclaración del caso. El contenido eróticoen Cybrepunk 2077 es explícito no existen los filtros para creadores de contenido en el título.

“Disfrutémoslo”, comentaba el youtuber cuando procedía a tener relaciones sexuales en el videojuegos. “Igual aquí se me ha ido de las manos, eh”, finalizaba tras notar que Cyberpunk 2077 no tiene censura.

“YouTube, esta es la prueba de fuego. Si me desmonetizan este vídeo lo entendería perfectamente, pero si no... pues nada. YouTube, no me censures. Mira qué carita, mira qué carita. ¡Madre mía! Esto es +18, chicos. Todos los que estáis aquí tenéis por lo menos 25 años, no habéis visto nada raro”, comentó el creador de contenido.

Willyrex explicó toda la situación en un video posterior. Básicamente está de acuerdo con la medidas de YouTube y añade que cometió un error en la solicitud de respuesta a Google.