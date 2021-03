Un caso insólito se ha reportado en el Reino Unido. ¿Te imaginas que al comprar un videojuego seas capturado por la justicia? No le sucedería esto a un usuario que no tiene antecedentes penales o ser un fugitivo de la justicia.

Medios del país europeo han reportado el caso de Clint Butler, un delincuente que logró escapar de la cárcel y que se ocultó durante meses. Las autoridades no lograban dar con el paradero de este convicto con condena de 17 años por robo a mano armada.

Pero lo impensable sucedió. Todo parece indicar que Butler era gamer y uno de sus juegos favoritos era Call of Duty. El pasado 17 de enero decidió comprar una copia del título y fue descubierto en el acto.

La policía sospechó de un vehículo que evitó una patrulla en pleno confinamiento del coronavirus. El auto en cuestión cambió de rumbo al cruzarse con la policía y esto despertó las alertas de los agentes.

Cuando intervinieron el vehículo se toparon con Butler, quien comentó lo siguiente alte la autoridad: “el nuevo Call of Duty porque soy incapaz de quedarme encerrado durante el confinamiento”.

Se le pidió que se identifique, lo cual lo puso nervioso y decidió atacar al agente. Finalmente, terminó en su detención e identificación.

“El motivo por el que se arriesgó a volver a prisión tomando la estúpida decisión de venir a la ciudad durante el confinamiento a comprar un videojuego junto a un amigo seguirá siendo un misterio”, explicó uno de los responsables de la Policía de West Midlands.

Abuela grita desesperada y suelta grosería al ser vacunada por COVID-19

Hace algunos días llegó un lote de vacunas a Colombia para empezar con la inmunización en personas de la primera línea y tercera edad contra el COVID-19. Ante esto, un video viral se hizo público luego que una abuelita reciba la primera dosis. Las imágenes generaron cientos de comentarios y cuenta con más de 90 mil reproducciones.

Tuvieron que ser tres auxiliares que asistan a la personas de tercera edad para recibir la inyección. Uno de ellas tomó su brazo y se en el video viral se veía cómo la abuelita empezó a gritar y hasta a soltar una grosería cuando sintió la aguja.

El video viral, que contuvo las risas de miles de personas por las reacciones de la abuelita, fue publicado por el periodista caleño Miguel Ángel Palta, aunque no se confirma si el hecho fue en ese lugar.

“El día que me a mí me toque tiene que ser en la EPS, pues creo que me tienen que incapacitar mínimo un día. ¡Qué aguja tan grande y larga! ¿No puede ser una más pequeña?”, dice una usuaria. “Vuelven a la niñez. Además, puede que le duela la piel, sitica ella”, comenta otra persona.