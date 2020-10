Vin Diesel alcanzó la fama mundial por la saga “Rápidos y Furiosos” , donde interpreta a Dominic Toretto desde 2001, personaje de larga data que le ha permitido abrirse paso en la industria del entretenimiento. El actor estadounidense es considerado uno de los más queridos y mejor pagados de Hollywood.

Su talento, profesionalismo, versatilidad y gran capacidad actoral le abrieron las puertas para ganarse un nombre en la industria cinematográfica de acción. No solo ha brillado en la franquicia “Fast & Furious” , también ha destacado en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Rescatando al soldado Ryan” es una película bélica épica estadounidense estrenada en 1998 (Foto: Paramount Pictures)

Se ha convertido cada vez más en un actor solicitado a lo largo de los años, y algunos directores, incluido Steven Spielberg, vieron su poder de estrella desde sus inicios. A finales de la década de 1990, Vin Diesel estaba trabajando en su carrera como actor y perfeccionando sus habilidades como director. Diesel escribió, produjo, dirigió y protagonizó el largometraje “Strays” en 1997, así como “Multi-Facial” de 1995.

Una de las primeras películas que le permitieron destacar en la industria del cine fue “Rescatando al soldado Ryan” (“Saving Private Ryan”, en su idioma original), cinta de 1998 protagonizada por Matt Damon y Tom Hanks. El gran éxito de la película le permitió a Diesel ganar popularidad, ya que su nombre empezó a hacerse conocido y los reflectores estaban puesto sobre él.

“Rescatando al soldado Ryan” está ambientada en la invasión de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial (Foto: Paramount Pictures)

Aunque Vin Diesel encajaba perfectamente en “Rescatando al soldado Ryan”, en realidad el actor ni siquiera estaba involucrado en los planes originales de la película. Según el sitio web “Cheatsheet”, Steven Spielberg lo había visto en “Multi-Facial” unos años antes y creía en el potencial de Diesel tanto como director y actor.

"Hablando de Steven Spielberg, lo vi recientemente y me dijo: 'Cuando escribí el papel para ti en “Salvando al soldado Ryan”, obviamente estaba empleando al actor, pero también defendía en secreto al director que llevas dentro y no ha dirigido lo suficiente. Eso es un crimen de cine y debes volver a la silla de dirección '", contó Diesel en una entrevista para The National.

Tras su paso por “Rescatando al soldado Ryan”, la trayectoria profesional de Diesel fue en ascenso y los grandes estudios lo buscaban para que estuviera en sus películas, independientemente de si actuaba en la pantalla o estaba dando una voz en off.

Su primera película después de “Rescatando al soldado Ryan” fue en la cinta animada de ciencia ficción “The Iron Giant”, donde interpretó al personaje principal. En 2000 formó parte de la franquicia “Chronicles of Riddick en Pitch Black”, al año siguiente consiguió su tan esperado protagonismo en “The Fast and The Furious” , saga de la que actualmente es líder.

“Rescatando al soldado Ryan” está dirigido por Steven Spielberg y escrito por Robert Rodat (Foto: Paramount Pictures)