Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a estar en el centro de las críticas tras culpar a los videojuegos por la violencia de los niños. En una reciente conferencia del Poder Ejecutivo de México comentó al respecto de que los niños están “sometidos al Nintendo”.

El mayor problema que se vive en América Latina, dejando fuera el coronavirus, es el retorno de los niños a los colegios. La gran mayoría de países ya cuentan con un plan para que reanudar las clases, solo Perú y Venezuela no han abordado la problemática.

En México, los niños vuelven a clases el 30 de agosto y parece que el objetivo detrás, según el presidente, no es que sea algo bueno para el desarrollo del estudiante, sino que por fin se alejarán de los videojuegos.

“Es muy importante el regreso a clases a la escuela, las clases presenciales, que se vuelvan a encontrar las niñas, los niños en la escuela. Es una terapia importantísima socializar experiencias. Volver a ver a las amiguitas, a los amiguitos. Dejar el encierro, dejar de estar sometidos al Nintendo, porque sí afecta. Entonces ya estamos preparándonos para el regreso a clases”, detalló AMLO.

Regreso a clases durante la pandemia en México

Por lo pronto, el retorno a clases en México se dará el 30 de agosto pero será totalmente voluntario. Se mantendrá la difusión de las clases por Internet y televisión, como hace unos meses.

“Que nadie se preocupe, [el regreso a clases] es voluntario. ¿No quieren llevar a los niños a las niñas a la escuela? No se llevan, no hay ningún problema. Van a seguir habiendo clases por televisión, por Internet. (…) Vamos a seguir como si fuesen clases presenciales, pero no es lo mismo. Eso hay que tenerlo muy claro”, finalizó el comunicado del presidente.

