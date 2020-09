Todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Estas fueron las palabras con las que Katara cuenta el resumen del contexto de “Avatar: The Last Airbender” en cada inicio de sus episodios. Sin embargo, durante algunas temporadas los fans no supieron exactamente por qué el mundo entró a la Guerra de los Cien Años.

“Avatar” ha ganado numerosos seguidores luego regresar a la pantalla chica desde su final en el 2008. Netflix adquirió los derechos de transmisión y liberó los episodios en mayo del 2020 y la CBS puso el programa en su All Access desde junio, ganando nuevas críticas positivas al ya aclamado show de Nickelodeon.

La historia sigue a Aang, el último maestro aire que quedó congelado y despertó 100 años después. Ahora como Avatar, el único que puede dar paz a su mundo, tiene el deber de controlar los cuatro elementos y vencer al Señor del Fuego Sozin para acabar la guerra que arrasó con su pueblo y muchos otros en el mundo.

Para aquellos que no conocen la historia completa y aún no terminan “Avatar: The Last Airbender”, es confuso no saber por qué el mundo quedó tan devastado luego de la desaparición de Aang. Por ello, Screenrant ha hecho un pequeño resumen para responder las incógnitas, pero cuidado. Habrán spoilers más adelante.

¿POR QUÉ LA NACIÓN DEL FUEGO INICIÓ LA GUERRA DE LOS CIEN AÑOS?

En la temporada 3 de “Avatar: The Last Airbender”, el episodio 6 “El Avatar y el Señor del Fuego”, tanto Aang como Zuko buscan la historia de sus predecesores. A Aang se le muestran los recuerdos del Avatar Roku, y Zuko lee las memorias de su bisabuelo, el Señor del Fuego Sozin.

La mayoría de los fanáticos recordarán este episodio por la dramática revelación al final: que Zuko desciende tanto de Sozin como de Roku, ya que su madre era la nieta de Roku. Sin embargo, “El Avatar y el Señor del Fuego” estaba repleto de otras revelaciones fascinantes, incluida la razón por la que Aang se convirtió en el último maestro aire.

En su juventud, Sozin y Roku fueron mejores amigos. No hubo señales de resentimiento o celos por parte de Sozin cuando los Sabios del Fuego revelaron que Roku era el nuevo Avatar. De hecho, cuando Roku dejó la Nación del Fuego para embarcarse en su entrenamiento, Sozin le dio el regalo de despedida de su propio casco, un artefacto real destinado a ser usado solo por el Príncipe Heredero.

Los dos siguieron siendo amigos firmes incluso después de que Roku regresó y descubrió que Sozin se había convertido en el nuevo Señor del Fuego, y Sozin era el padrino de la boda de Roku. Sin embargo, al llamar a Roku para que se alejara de su nueva esposa para hablar en privado, Sozin reveló su ambición secreta.

La Nación del Fuego ya estaba en su máximo apogeo, por lo que Sozin decidió expandir los territorios y conquistar a otras naciones. Evidentemente, Roku se opuso, y allí comenzó la rivalidad entre ambos. Roku lo derrotó en batalla, pero le perdonó la vida pidiéndole que deje sus ambiciones de lado.

Lastimosamente, su amigo lo traicionaría el día de su muerte, dejando que muera luego de una erupción volcánica y quedara atrapado entre los gases del volcán. Sozin sabía que mientras Roku seguía vivo, sería quien interfiera en sus planes, así que luego de su muerte comenzó la expansión del territorio de la Nación del Fuego.

Aunque, aún siendo muy poderoso y tener a todo el ejército de su lado, cualquier intento de guerra sería repelido por las otras tres naciones unificadas. Luego de 12 años, se le presentó una oportunidad perfecta: un cometa pasó por la Tierra aumentando los poderes de todos los Maestros Fuego.

Evidentemente, como sabía que el ciclo del Avatar haría que el nuevo heredero de ese legado naciera entre los Nómadas Aire, eliminó primero a esta nación. No sabía si eliminar al Avatar rompería el ciclo, pero le daría el tiempo suficiente como para terminar su conquista. En este tiempo Aang huyó de su aldea y se congeló en el océano con el Estado Avatar.

Sozin pasó el resto de su vida buscando al Avatar, y su nación ya consolidada como dictadora de las Cuatro Naciones fue heredada eventualmente a su nieto Ozai. Luego de despertar, Aang vive las aventuras que la serie de Nickelodeon presentó hace algunos años, para finalmente derrotar a este Señor del Fuego y terminar la Guerra de los 100 años que casi acaba con el mundo.

