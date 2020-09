“Cobra Kai” llegó a Netflix luego de algún tiempo en su plataforma original, YouTube Red. La serie cuenta la historia de los personajes de la franquicia “Karate Kid”, aunque 34 años después de lo que pasó en las películas. La historia acompaña esta vez a Daniel LaRusso y a Johnny Lawrence por igual, mientras siguen su camino superando las heridas del pasado.

Johnny decide, luego de haber fracasado en algunos trabajos y encontrarse con su rival de la infancia, abrir nuevamente el dojo de Cobra Kai, lo que provoca que Daniel también abra el dojo del Miyagi-Do. Para la segunda temporada, sus obsesiones con el karate se descontrolan, no solo provocando que sus enseñanzas lleven a sus alumnos al hospital, sino desequilibrando su vida completamente.

Uno de estos afectados fue Miguel, quien terminó en el hospital luego de que Robby lo lanzara por las escaleras del colegio. Si bien es claro que para la temporada 3 de la serie John Kreese será el villano principal, los fans han realizado algunas conexiones entre los personajes de la franquicia original y creen saber que habrá otro gran enemigo.

Una teoría menciona que el padre de Miguel aparecería finalmente en “Cobra Kai”. Considerando que su hijo está gravemente herido y debatiéndose entre la vida y la muerte, puede que llegue a la ciudad para enfrentar a Johnny o generar más caos de lo que ya se ve. Incluso, tal como menciona Screenrant, podría tratarse de un rostro familiar: Terry Silver.

TERRY SILVER SERÍA EL PADRE DE MIGUEL, SEGÚN TEORÍA

Terry Silver fue uno de los villanos de "The Karate Kid Part III" y podría regresar en "Cobra Kai" como el padre de Miguel (Foto: Columbia Pictures)

Interpretado por Thomas Ian Griffith, Terry Silver debutó en “The Karate Kid Part III” como un viejo amigo y compañero de guerra de Kreese, que juró vengarse de Daniel y el Sr. Miyagi en su nombre. Parte de eso fue reclutar a Mike Barnes para que luche contra Daniel y luego derrotarlo brutalmente en el Campeonato de Karate All-Valley de 1985.

Todo esto y sus acciones ilegales provocaron la prohibición de por vida del torneo de Cobra Kai. Sin embargo, un nivel más profundo de su plan era hacerse pasar por un amigo y manipular a Daniel para que emprendiera formas de entrenamiento más duras y violentas. Todo su accionar demostraba que era en parte psicópata, y sus acciones se asemejan a como Carmen describe a su ex-marido.

En la temporada 1 de “Cobra Kai”, durante el episodio 8 “Molting”, Johnny es invitado a cenar en la casa de Miguel. Mientras está allí, Johnny descubre que Carmen se había casado a los 18 y quedó embarazada poco después. Durante esos nueve meses “aprendió la verdad sobre el trabajo de su esposo”. Ella se limitó a afirmar que “él era un hombre muy malo y que tenía que alejarse de él”.

Ella nunca reveló más detalles del trabajo de su ex-pareja, sin embargo, fue lo suficientemente atroz como para provocar una fuga a Estados Unidos. Carmen también reveló que, desde entonces, han tenido que moverse mucho. La implicación era clara de que el misterioso padre de Miguel los había buscado y perseguido continuamente.

En la temporada 2 de “Cobra Kai”, en el episodio 5 “All In”, Carmen reiteró que el padre de Miguel era una muy mala persona. Después de consolar a Johnny y conocer su historia con Daniel, reveló que su exmarido tenía muchos enemigos. Mientras animaba a Johnny a ser el hombre más grande y superar la rivalidad, claramente sugirió que el padre de Miguel había sido todo lo contrario.

“El precio que te va a cobrar, Johnny, no vale la pena. Estas cosas no terminan bien, créeme. Lo he visto con mis propios ojos”. Además de todo esto, John Kreese también mencionó en el episodio 4 de la temporada 2 que “un viejo amigo de guerra” le ofreció un trabajo luego de que el dojo se viniera abajo. ¿Posiblemente una oferta de DynaTox Industries, la empresa de Silver?

Su aparición como el padre de Miguel, o incluso como el padre de Tory, podría agregarle a Kreese el apoyo que necesita para enfrentar a la posible alianza entre Johnny y Daniel, o en tal caso obligarles a que unan fuerzas para enfrentarlos de alguna manera. De igual forma, agregará más conflictos a la vida de Miguel, uno de los más queridos personajes de “Cobra Kai”.

Finalmente, uno de los creadores de “Cobra Kai”, Hayden Schlossberg, ha expresado anteriormente en Twitter que Terry Silver ha sido siempre uno de sus personajes favoritos, dando más peso a su futura aparición. Sea este el caso o la participación especial de Ali Mills como la doctora que salve la vida de Miguel, no hay duda que la tercera temporada de la serie en Netflix tendrá muchos giros en su trama.

