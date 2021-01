La temporada 3 de “Cobra Kai” no solo trajo de vuelta a Elisabeth Shue como Ali Mills Schwarber, sino que también les dio a los fanáticos un verdadero cierre tanto para Daniel LaRusso como para Johnny Lawrence, siendo ella la que finalmente les hizo entender que al final los dos se parecían más de lo que imaginaban.

Cuando comenzó “The Karate Kid”, Ali y Johnny ya estaban separados y ella no quería tener nada que ver con él, aunque Lawrence todavía esperaba arreglar las cosas con ella. Pero sus sueños de reunirse con Ali se arruinaron cuando llegó Daniel, quien se robó el corazón de Ali y todo cambió para siempre.

Siendo ella el génesis de la pelea entre ambos de jóvenes, era más que seguro que Ali regresaría a “Cobra Kai” en algún momento para poner el orden que tanto necesitan en su vida. Sin embargo, como es de esperarse en las secuelas creadas luego de muchos años, había una posibilidad de que Elisabeth Shue no participara en la tercera temporada.

Tal como informó a CinemaBlend el actor Ralph Macchio, había un plan de contingencia en caso la producción no pudiera conseguir la participación de la actriz en la tercera parte de “Cobra Kai”, uno que habría dejado decepcionado a todos los fans y los seguidores de “Karate Kid” por estar completamente fuera de lugar.

EL PLAN DE CONTINGENCIA POR SI ELISABETH SHUE NO APARECÍA EN “COBRA KAI”

Ali Mills junto a Daniel Larusso cuando eran niños (Foto: Paramount Pictures)

El final de la temporada 2 de “Cobra Kai” vio a Johnny recibir un mensaje de su novia de la escuela secundaria, Ali Mills, en Facebook, haciendo un guiño de que otro personaje de “Karate Kid” probablemente regresaría en la temporada 3 del programa de Netflix, y uno muy importante.

Sin embargo, resulta que la actriz Elisabeth Shue no había firmado para aparecer en el programa cuando se filmó esa escena, lo que significa que el regreso de Ali no era algo seguro. Los creadores decidieron arriesgarse de todos modos, y tenían un plan de respaldo bastante extraño en el lugar si Shue no podía participar.

Ahora, si no aparecía en el programa, “Cobra Kai” tenía que hacer algo para explicar por qué había tanto énfasis en ese mensaje. Mientras hablaba con CinemaBlend durante una conferencia de prensa, la estrella de “Cobra Kai”, Ralph Macchio, explicó que el esposo de Ali Mills iba a hablar con Johnny si Shue no podía hacerlo.

La segunda temporada reveló que Ali Mills regresaría a la franquicia en "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

“Había un plan alternativo si ella no estaba disponible”, dijo Macchio. “Esa fue la alternativa, el ‘cómo vamos a sacarnos la aspiradora de la habitación’ de lo que hemos escrito, que sería que su esposo estaba hablando en Facebook de ida y vuelta con Johnny”, es decir, que su esposo utilizaría la cuenta de Ali para hablar con él.

Si Shue no pudiera regresar por cualquier motivo, la primera mitad de la temporada 3 se habría visto muy similar al producto final que se lanzó en Netflix a principios de este mes. Muchos de los episodios mostraban a Johnny tratando de impresionar a Ali en las redes sociales, aprendiendo de Miguel cómo publicar buenas fotos.

Sin embargo, la segunda mitad de la temporada habría sido muy diferente. Ali regresando al Valle le dio a Johnny un cierre y le permitió finalmente superar su rivalidad con Daniel. No se sabe cómo podría haber sido ese arco si el esposo de Ali fuera el que se presentó para almorzar con Johnny.

Elisabeth Shue vuelve a su papel de Ali Mills (Foto: Netflix)

Afortunadamente, Elisabeth Shue finalmente se unió a “Cobra Kai”, y el tan esperado regreso de Ali estuvo a la altura de las expectativas. Cuando Ali llega al penúltimo episodio de la temporada, se encuentra en medio de una separación de su esposo y está visitando a sus padres en California durante las vacaciones.

Esto la lleva a volver a conectarse con Johnny y más tarde con Daniel LaRusso. Ali rápidamente siente que las cosas todavía están tensas entre los dos y está atrapada en su rivalidad del dojo. Pero se las arregla para apagar un poco las llamas, lo que finalmente juega un papel en los dos uniendo fuerzas contra John Kreese al final.